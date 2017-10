Como grave catalogó el Director del Servicio de Salud Del Reloncaví, Federico Venegas, las imágenes captadas por una usuaria del SAR Puerto Varas, en donde se muestra falta de funcionarios trabajando.

“No es una situación normal, si es así como se muestra en el video me parece bastante serio, no puede ser que no haya nadie en un establecimiento de salud, le pedí al alcalde un informe para saber qué estaba ocurriendo en ese momento donde no se ve personal”, afirmó.

El SAR de Puerto Varas, fue construido por el Servicio de Salud Del Reloncaví, con financiamiento del Ministerio de Salud y tiene el objetivo de ser el principal dispositivo de Urgencia de la comuna. La administración está a cargo de la Municipalidad de Puerto Varas, sin embargo puede ser supervisado.

“El SAR es parte de la red de Urgencia del Servicio de Salud Del Reloncaví, por lo tanto tenemos una injerencia directa en la supervisión de su funcionamiento”, agregó Venegas.

En relación al recurso humano el Ministerio de Salud destinó presupuesto para que la municipalidad contratara a los profesionales, es decir, médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, administrativos, entre otros.

A la espera de la respuesta del municipio, el director del Servicio de Salud señaló que es necesario una conversación con el alcalde y con el director del Departamento de Salud Municipal para poder detectar anomalías y coordinar mejoras.