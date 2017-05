Proyección de filme sorpresa será parte de las actividades conmemorativas

Julián Fernández, Director de -1 Cine, cineasta de la Escuela de Cine de Chile, llegó a Puerto Varas hace 7 años, luego de pasar 4 años en México y de decidir que quería vivir fuera de Santiago y darse cuenta que en Puerto Varas no había cine, y en el 2011 junto a su amigo y compañero de casa, Fernando Barrientos, comenzaron -1 cine en el subterráneo de su departamento.

“Empezamos – nos cuenta Julián- a mediados de 2011, en los Tilos en mi departamento donde teníamos un subterráneo y le celebramos el cumpleaños a una amiga y nos dimos cuenta que teníamos el espacio para proyectar películas – junto al Feña – y armamos un primer esbozo de lo que podía ser Sala -1 Cine. Partimos mostrando unos documentales míos, después unas películas de Monty Phyton y en esos 4 domingos iniciales comenzó a llegar más gente y ese espacio pequeño no daba para lo que estaba pasando, así que de ahí nos pasamos al Hotel el Greco”. De hecho la fecha del aniversario corresponde a la fecha de la exhibición de este primer documental en el subterráneo.

Sobre el funcionamiento de Sala -1 Cine y como ha crecido en el tiempo, Fernández explica “este año ha sido muy bueno, entre lo que pasó con alcaldía si bien es fome lo que pasó (ya no cuentan con el espacio del Salón Azul para exhibir filmes de manera gratuita) porque no quisieron y fueron mala clase, ha ayudado a que la gente reconozca como de ellos el proyecto, y se afiató en un lugar más acondicionado en el Molino Machmar. Mucha gente que iba al salón azul, además de los amigos de -1 Cine, no dejó de ir a ver filmes, nos movimos y ellos se movieron con nosotros, y también ha generado que gente que antes no sabía se dio que de boca en boca se comenzó a decir “están en el CAMM”. El presente año sumamos la función de niños que ha sido muy bueno los días domingos, a las 18 horas, y la sala siempre está a full. Para vacaciones de invierno vamos a tener durante un mes dos funciones semanales para niños, los miércoles y domingos”.

Futuro de -1 Cine

-1 Cine ganó un fondo de implementación que le permitirá instalar en la sala del CAMM donde se exhiben las películas, un sistema de proyección digital que les permitirá dar estrenos simultáneos, entrando al mismo catálogo que tienen las multi salas. Este sistema de proyección es dolby de audio 5.1 sorround system. Además, gracias a su asociación con una red de 9 salas locales a los largo del país, proyecto que nació en el Festival de Cine de Valdivia, ganaron un fondo de Intermediación de Redes que les permite traer películas al funcionar como red, y acceder a recursos para hacer talleres y traer a los realizadores a la ciudad.

Celebración

Respecto a las actividades conmemorativas por los 6 años de -1 cine y la exhibición de una película sorpresa, Fernández sostuvo “El día jueves -mañana- tendremos una función sorpresa que es la celebración de nuestros 6 años. Va a ser una función abierta a la comunidad pero los inscritos como amigos de -1 Cine, que estén con sus cuotas al día, van a tener una preferencia con una cantidad de puestos, la sala es para 90 personas y vamos dejar una cantidad de puestos entre 35 y 40 puestos para los amigos de -1 Cine. La idea es que la gente que quiera ir vaya. Gracias a nuestros auspiciadores vamos a tener unos regalitos, una cerveza de brindis”.

Actualmente, el equipo de -1 Cine está compuesto por 7 personas, todos apasionados por el cine y por la sala -1 cine.

Club de Amigos

Respecto del Club de Amigos de -1 Cine, Julián agrega “El club de amigos funciona con una adhesión de $10 mil pesos anuales, les otorgamos una tarjeta que permite tener entradas más baratas, la entrada sale $2 mil pesos y para amigos $1500 pesos, además de descuentos en los locales adheridos a nosotros, está Chester Beer, Farmacias Tang, Tricoma, Paréntesis, y ahora Inefable el café del Molino Machmar. La credencial ayuda a que esto siga creciendo y aunque no lo crean es increíble como esos 10 mil pesos aportan a traer películas, pagar derechos, pagar el envío de material, así que todos a inscribirse”.