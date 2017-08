Pedro González Portus, profesor de Matemática del Colegio Mirador del Lago, desde el año pasado fue nominado al Global Teacher Prize Chile, premio conocido internacionalmente como el “Nobel de la enseñanza”.

La idea de este premio – impulsado por Elige Educar – es destacar a un profesor que esté impactando la vida de sus estudiantes. Este reconocimiento es la versión nacional del Global Teacher Prize Internacional, conocido como el “Nobel de la Enseñanza” y las postulaciones las realizan los ciudadanos a aquellos profesores que están marcando la diferencia en la sala de clases.

Entre todas las postulaciones efectivas recibidas, un jurado de 7 reconocidas figuras nacionales del área de la educación definirán a 5 finalistas y luego a un gran ganador, que recibirá un premio de USD$10.000 (diez mil dólares).

Además, todos los finalistas serán postulados a la versión internacional del premio para representar a Chile, concurso que entrega la posibilidad de recibir un USD $1.000.000 (un millón de dólares) como premio.

El año 2016, en su primera versión en nuestro país, se logró movilizar más de 7 mil nominaciones ciudadanas a profesores de todo Chile, siendo elegidos entre los docentes postulantes a 5 finalistas que representaron por primera vez a Chile en el Global Teacher Prize Internacional. Dos de ellos, Eligio Salamanca y Mario Santibañez, fueron distinguidos entre los 50 mejores profesores del planeta.

Nominación de Profesor Local

Pedro Guillermo González Portus, lleva 43 años enseñando, es Licenciado en Educación y cuenta con 5 postítulos. Pero lo más importante es que cuenta con el reconocimiento de sus alumnos y colegas -de hecho fue nominado por más de 8 personas a este premio-, y un colega de él nos llamó a la redacción de El Heraldo Austral para contarnos de la nominación de su colega.

Actualmente, Pedro González se desempeña como profesor de Matemáticas de séptimo y octavo del Colegio Mirador del Lago, profesor de la USS de Introducción al Cálculo y profesor del AIEP de Puerto Montt. Además, se desempeñó 17 años en el Colegio Salesianos que “marcó los valores en mi vida”, nos cuenta Pedro.

En el Colegio Mirador del Lago ha impulsado -gracias al respaldo del Director del establecimiento, José Vidal- dos proyectos muy valiosos.

El primero la formación de alumnos monitores del colegio, que son alumnos aventajados en Matemáticas que ayudan a sus compañeros en la sala de Clases, proyecto que ya había trabajado en el Salesianos donde formó el Departamento de Monitoría. A estos monitores se les entregó su piocha de monitor en una ceremonia pública en el colegio con la presencia de sus padres. Y la incorporación al aula de los apoderados.

“La verdad es que yo nunca había trabajado en la educación pública, y le presenté al Director un par de ideas, una que era crear los monitores de matemáticas en el colegio y lo armamos, le entregamos sus piochas para investirlos de monitores y motivarlos y resultó, y después la inclusión al aula de los apoderados. El colegio tiene una escolaridad muy baja entre los padres y apoderados, entonces es muy difícil que en la casa le puedan ayudar, y ellos van a aprender matemáticas para enseñar matemáticas…el proyecto se llama “yo aprendo para enseñar”. Partimos con 8 apoderados que dieron comienzo a este proyecto en la sala de clases en El Mirador y, en el fondo ha resultado porque hay apoderados que han ayudado a sus hijos en la casa y hay dos que se decidieron a terminar sus estudios básicos y media a raíz de volver al colegio. Entonces, yo creo que las ideas innovadoras hay que aplicarlas sin miedo y tratar de subir el nivel de los colegios públicos motivándolos, conociéndolos y agradezco al Salesianos porque estuve 17 años en el colegio y obtuve una formación valórica muy grande y yo la traspaso acá y hago tutorías con los chicos y terminamos siendo amigos, y uno al conocerlos puede ayudarlos y esa es la labor pedagógica que he tenido durante 43 años, pero nunca me imaginé que me iban a nominar a esto. Quiero agradecer a mi Director del Colegio Mirador del Lago, José Vidal. Gracias a él he podido despegar en ese colegio y he tenido todas las ayudas que he requerido. Nunca había tenido un director tan buena persona, él creyó en mi”, concluyó.