La 19ª temporada de la principal liga formativa del básquetbol masculino nacional será inaugurada simultáneamente en Temuco y Valdivia.

A siete meses y 18 días desde que el Club Deportivo Valdivia levantara la copa de Campeón de la Copa Saesa, al mediodía se iniciará la disputa de la 19ª temporada de Liga Saesa.

Equipos de 13 comunas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se enfrentarán en casi 600 partidos, semana a semana durante cinco meses, en busca de suceder a los albirrojos, como campeones de las distintas categorías del principal campeonato de básquetbol masculino formativo del país.

Los partidos en los distintos gimnasios arrancan al mediodía con el enfrentamiento de los equipos sub 11. A las 14 horas será el turno de los sub 13; a las 16 horas los sub 15; a las 18 horas la categoría sub 17; y a las 20 horas la serie adulta.

La primera fecha de la fase regular en segunda división contempla los choques entre CDS Achao y Municipal Gorbea, Colegio Alemán de Puerto Varas y Deportes Lautaro, Carahue y Osorno Básquetbol (sólo en series menores), y el debut de la Escuela Alemana de Paillaco frente a Municipal Loncoche.

En tanto, en primera división, el campeón vigente de la última temporada Club Deportivo Valdivia deberá viajar hasta la isla de Chiloé para medirse con ABA Ancud, y Español Osorno recibe a CEB Puerto Montt.

A estos partidos se sumarán las inauguraciones oficiales de la temporada, que se realizarán simultáneamente en las ciudades de Temuco y Valdivia. En el gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera de la capital de La Araucanía, el jefe de servicio al cliente de Frontel Juan José Velásquez enviará el balón al aire antes del inicio del partido adulto entre los finalistas de la Supercopa Saesa Frontel, AB Temuco y CDSC Puerto Varas.

Lo propio hará en el gimnasio del Club Deportivo Las Ánimas de Valdivia, el Jefe de Servicio al Cliente de Saesa en la región de Los Ríos, Rodrigo Navarrete, en la antesala del partido entre el C.D. Las Ánimas y Deportes Castro.

Todo Bien

En 2017, la Liga Saesa desarrollará una campaña pro respeto al interior de los gimnasios, motivando al público a apoyar a sus equipos favoritos, pero sin olvidar el buen trato a los cuadros visitantes, entrenadores y árbitros que realizan su trabajo con esfuerzo y de la mejor forma posible.

Por ello, las dos barras de mejor comportamiento en la temporada serán distinguidas por la Liga Saesa, como embajadoras de la buena onda, respeto, y cariño por quienes construyen la actividad.