El Director Regional del Servicio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Juan Ancapán, informó a El Heraldo Austral que el servicio que lidera lleva dos investigaciones contra la sanitaria ESSAL por las descargas al Lago Llanquihue de aguas servidas, ambas categorizadas como Deficiente Calidad de Servicio, y que tienen multas que van de 12 UTM a 600 UTM, que están en etapa de investigación para luego dar inicio al procedimiento de sanción, si los resultados de la investigación así lo señalan.

La primera investigación tiene que ver con la contaminación de la bahía de Puerto Varas ocurrida a fines de febrero recién pasado -evento que llevó a la Municipalidad de Puerto Varas a oficiar a más de 15 servicios públicos denunciando la situación y a interponer una querella contra ESSAL en la Tercera Corte Ambiental de Valdivia- además de obstrucción de alcantarillado ocurrida en marzo y abril en la punta de diamantes de Puerto Varas, que también terminó con aguas servidas siendo vertidas en el Lago Llanquihue. Esta investigación aún está en curso, la cual ha implicado consultas a otros servicios del Estado, y se espera termine en un corto plazo.

La segunda investigación tiene que ver con dos fallas de infraestructura en la planta elevadora de Puerto Chico ocurridas el 2 y 7 de agosto recién pasado, y que tendría que ver con fallas en el proceso de mantención de la planta, expediente de investigación que ya se abrió y está a punto de ser ejecutoriado.

Efectos del Plan de desconexión de sumideros de aguas lluvias

Juan Ancapán también comentó respecto de los efectos que el Plan de Desconexión de sumideros de aguas lluvias de los alcantarillados que está llevando a cabo ESSAL podría tener en la ciudad señalando: “hay un hecho relevante que ha ocurrido y que es en definitiva el Plan de Desconexión de Sumideros de aguas lluvias que está llevando a cabo ESSAL, porque en teoría no debería haber ningún sumidero de aguas lluvias conectado a la red de alcantarillado de aguas servidas de ESSAL porque no hay red unitaria en Puerto Varas y esto ha traído secuelas, porque resulta que los vecinos del sector Punta de Diamantes, porque ahí se desconectó un sumidero en calle Imperial y ahora se formó un charco de aguas lluvias ahí, que va escurriendo por la calle y se está aposando el agua, entonces los vecinos están reclamando esa situación y es una consecuencia de que el tema es complejo y se demuestra de que había mucha conexión de agua lluvia a la red de ESSAL y esta desconexión crea otros problemas que son de otros entes, no es de la Superintendencia ni es de ESSAL”