El senador de RN en visita por la zona indicó que trabajará por Piñera para presidente y Jurgenssen para diputado

En extensa entrevista el ex presidenciable y actual senador de RN, Andrés Allamand, se refirió a las próximas elecciones parlamentarias, en donde apoyará a su amigo Harry Jurgenssen como también hizo alusión a su apoyo a Sebastián Piñera en las primarias legales a efectuarse en el mes de julio. Asimismo, destacó el rol relevante y la mancomunión que debe existir entre los dos motores productivos del nuevo distrito 25, es decir, la ganadería y el turismo.

En ese sentido, y respecto al cambio del sistema binominal, Allamand señaló “esta va a ser la primera vez en que la elección parlamentaria no va a ser con el sistema binominal. El sistema binominal implicaba que en cada distrito se elegían solamente dos diputados y por regla muy general se elegía uno de la Nueva Mayoría y uno de la centro derecha. Ahora el sistema electoral cambió y se reunieron el antiguo distrito 55 con el distrito 56, la verdad que es el distrito que uno podría llamar el distrito de los volcanes, desde San Pablo hasta el límite con Puerto Montt. La novedad es que se van a elegir 4 diputados y eso significa que van a haber a los menos 20 candidatos, porque la ley dice que las listas pueden llevar un candidato más que los cargos a elegir, como en el Distrito (25) se eligen 4 las listas pueden llevar 5, entonces va a haber una lista de Chile Vamos, dos listas de la Nueva Mayoría y va a haber, a lo menos, una lista del Frente Amplio, por lo tanto, van a haber 20 candidatos donde antes había una cantidad mucho menor, hay un abanico mucho mayor de opciones. Además, van a haber muchos candidatos independientes, por lo tanto, va a ser una elección mucho más competitiva, abierta y de resultados más difícil de predecir”.

Respecto a los límites de gasto por candidatura, Allamand sostiene “junto con la nueva distribución de los distritos y con la nueva cantidad de diputados, la legislación va a ser extraordinariamente exigente en términos de límite del gasto, pero además la propaganda está mucho más controlada. Sólo se puede hacer propaganda en la vía pública y los lugares autorizados por el Servel en conjunto con los municipios, los municipios le proponen al Servel una serie de zonas y esos son los únicos lugares donde se puede hacer propaganda en la vía pública, por lo tanto, y esa es una buena noticia, se acabaron las peleas de brigadistas y se acabaron también los rayados en las murallas que para ciudades turísticas como Puerto Varas eran horribles. Al mismo tiempo, hay publicidad en las casas que tienen un límite de espacio, hay límite de gastos, las campañas son con menos recursos, hay más candidatos y opciones en competencia. Ahora el itinerario electoral es bastante novedoso, no sé si el 2 o 3 de julio se van a realizar elecciones primarias. Por primera vez desde 1993 la NM no va a tener elección primaria para elegir su candidato presidencial, Chile Vamos va a tener tres candidatos Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandon y el Frente Amplio va a tener primarias en donde van a competir Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Vamos a tener primarias y, posteriormente, viene la elección presidencial y parlamentaria en el mes de noviembre. En las primarias los únicos que están excluidos son los militantes de los partidos políticos distintos a aquellos que organizan la primaria, es decir, en la primaria de Chile Vamos pueden participar todos los militantes de RN, UDI, Evópoli y el PRI, y todos los independientes. Quienes no pueden participar son los restantes miembros de partidos políticos. Los independientes pueden participar en cualquiera de las dos primarias. La primaria es una elección con todas las de la Ley, con ley seca, los mismos locales, las personas votan en las mismas mesas.

Respecto a la forma de hacer propaganda en medios de comunicación por parte de los candidatos, Allamand explica “las primarias tienen un periodo para hacer propaganda, hay franja lectoral y después de la primaria ocurre exactamente lo mismo antes de la elección general. Yo estoy acá precisamente para trabajar a favor de Sebastián Piñera en la primaria de Chile Vamos y para apoyar la candidatura de Harry Jurgenssen que va a ser candidato a Diputado en la elección de noviembre. Tal como decía, en este nuevo distrito se van a elegir cuatro diputados y nosotros aspiramos a lo menos que Chile Vamos obtenga dos diputados, y yo voy a trabajar para que Harry Jurgenssen sea uno de esos candidatos porque creo que se necesitan diputados nuevos, sin que esto desmerezca a ninguno. Si uno mira lo que son los candidatos, la mayoría de ellos han estado 3, 4 o más periodos en el parlamento, por lo tanto, se requiere un recambio y Harry Jurgenssen representa ese recambio. Él es una persona con raíces y amplio conocimiento del nuevo distrito, el hecho que antes haya sido candidato a diputado por los dos distritos (actuales 55 y 56) yo considero que es una ventaja, porque él es la persona que va a poder entender bien como este distrito nuevo puede integrarse a lo que tiene que ser en el próximo gobierno un mejoramiento global de la región de Los Lagos”.

Sobre el candidato que apoya a las próximas elecciones parlamentarias y los resultados obtenidos en los dos distritos, Allamand señaló “él obtuvo muy buenas votaciones pero de alguna manera sufría el efecto del sistema binominal, que en los hechos permitía elegir a un candidato por cada una de las grandes coaliciones, en cualquier otro sistema hubiera sido electo y esperamos que lo haga”.

En cuanto a cómo se dirimirá qué candidatos son electos de acuerdo a las listas, Allamand agrega “se compite por listas, cada lista tiene 5 candidatos y cada lista elige un número de candidatos 1, 2 ó 3, ¿quienes son los electos?, los que dentro de cada lista tienen el primero, el segundo y el tercer lugar, el sistema es de alguna manera idéntico al de los concejales. El sistema es de cifra repartidora que permite una representación mucho más completa de la realidad de la ciudadanía, esa es la ventaja que tiene el sistema proporcional. Si uno mira lo que es la conformación de este nuevo distrito uno advierte que, básicamente, es un distrito donde las dos ciudades principales son Osorno y Puerto Varas, y si uno lo mira desde el punto de vista económico, ve que es un distrito que debe mezclar de forma armónica la agricultura y el turismo, deben potenciarse y ese debe ser uno de los desafíos que deben empujar los siguientes parlamentarios. Creo que además, y estoy pensando en Frutillar, creo que también este distrito está adquiriendo características muy interesantes en términos de ser un centro cultural, un centro vinculado a las artes y uno de los lugares donde la calidad de vida es más apreciado. Si antes la gente del sur se iba a Santiago, yo lo que veo hoy día es una cantidad enorme de profesionales jóvenes que quieren hacer su vida en el sur, porque la calidad de vida es mejor, porque hay un contacto con la naturaleza y porque las comunicaciones y las conexiones permiten que las personas efectúen trabajos a distancia. La cantidad de personas vinculadas al mundo universitario, al mundo de la innovación, al mundo del emprendimiento que se está instalando en estos lugares es cada vez más grande. Hay que pensar el futuro de esta zona con una perspectiva de los próximos 20 a 30 años. Esto va a ser una zona de turismo muy fuerte de desarrollo inmobiliario, con turismo de intereses especiales”.

Consultado respecto al otro candidato de RN para el nuevo distrito 25, Allamand sentenció “hoy día los candidatos serían Javier Hernández, Felipe De Mussy (pese a que se rumorea que sería Andrea Tarzijan), Harry Jurgenssen y Andrea Rosmanich, y va a ir el presidente de Evópoli, Carlos Moraga. En las otras dos listas uno puede suponer que va a haber una lista encabezada por Fidel Espinoza y va haber otra lista encabezada por Sergio Ojeda, pero cada lista va a tener 5 candidatos”.

Al preguntar a Allamand sobre su vida política siempre ligada a RN y si va a postular nuevamente al parlamento cuando concluya su actual periodo senatorial en cinco años más, sostuvo “ yo creo que se cumplen etapas, yo fui candidato presidencial el 2013, perdí de manera muy estrecha con Pablo Longueira y después me presenté de Senador por Santiago, y lo hice porque yo estaba absolutamente convencido que estos años iban a ser complejos para el país, no me equivoqué, y estos años me he dedicado a realizar las tareas de oposición en campos muy importantes y creo que lo he hecho bien en el sentido que la gente se ha dado cuenta, primero hemos intentado evitar la mayor cantidad de errores del Gobierno de la NM y, por lo tanto, tengo medio periodo por delante donde realmente quiero aportar mi experiencia y energía a que tengamos un buen Gobierno”.

En cuanto a las desavenencias pasadas con el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, Allamand recuerda “yo soy amigo de Sebastián Piñera hace ya 30 años, yo fui la persona que lo incorporó a la vida política y, efectivamente, hemos tenido a lo largo de estos años acuerdos y desacuerdos. Hoy, yo considero que es la persona que tiene las mejores condiciones para volver a gobernar el país y por eso lo apoyo y me interesa que él gane la próxima elección presidencial. La primaria yo creo que ha sido un muy buen ejercicio democrático, yo tengo las mejores relaciones políticas y personales con los tres candidatos de la centro derecha, Piñera, Ossandón y con Kast, por supuesto que cuando hay primarias y se compite, siempre hay dimes y diretes, y hay palabras que a veces son más o menos subidas de tonos, todo eso va a terminar el día de la primaria y los que pierdan van a apoyar al candidato que haya ganado, que yo creo va a ser Sebastián Piñera. Yo tengo un compromiso de toda la vida con Harry Jurgenssen, lo conozco de cabro chico y ciertamente lo voy a apoyar, me voy a comprometer muy intensamente en la planificación de su campaña. Tengo la mejor opinión de Andrea (Rosmanich) ella fue una muy buena funcionaria en el Gobierno anterior, Seremi del Trabajo, y también estoy a disposición para colaborar en su campaña, aquí nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de votos, el próximo Gobierno va a ser un Gobierno extraordinariamente complejo por todas las dificultades que existen. El próximo presidente va a tener que enfrentar muchos problemas que se han venido acumulando en estos años y, por lo tanto, tener una buena representación parlamentaria es clave para que el próximo Gobierno le vaya bien. Yo siento que en la centro derecha hay cinco candidatos muy buenos y yo creo que particular la dupla de Harry con Andrea es una dupla muy potente. Lo importante es, primero, que en el corto plazo mucha gente vaya a votar a la primaria y vote, desde mi punto de vista por Sebastián Piñera y, posteriormente, de aquí a noviembre, que ojalá podamos asegurar dos de los cuatro diputados en este distrito. Hoy día si se repitiera exactamente la votación de la última elección parlamentaria serían tres para la Nueva Mayoría y uno para Chile Vamos, pero nuestro esfuerzo tiene que ser para a lo menos tener dos candidatos”.

Finalmente, sobre cómo financiará su campaña Jurgenssen, Allamand respondió “las campañas tienen hoy día básicamente un financiamiento público, eso funciona de la siguiente manera, existe un anticipo electoral que lo reciben los partidos conforme a los resultados que hayan obtenido en la última elección parlamentaria y, al mismo tiempo, reciben una devolución por votos obtenidos, yo creo que el límite de gasto acá es cercano a los $130 millones de pesos por candidato, entre la devolución y el aporte inicial, eso debe ser el 30% de esa cantidad, el resto tiene que obtenerse con aportes. Lo importante es que se acabaron los aportes de las empresas, los aportes ahora son de las personas que no pueden aportar más de 500 mil pesos por candidato. La idea de la nueva Ley es que aporten las personas y ojalá que las campañas se financien con aportes de una multiplicidad de personas”, concluyó.