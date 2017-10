Vecinos del sector La Huacha, ubicado en el cruce Nannig en la Ruta 5, comuna de Frutillar, se tomaron la mañana de ayer la carretera, exigiendo la extensión de una calle de servicio hasta el sector.

Actualmente, los vehículos de emergencia y los vecinos que van desde Frutillar al norte, deben llegar hasta el sector de Casma, ubicado 8 kilómetros al norte, y regresar a dicho sector.

Según la dirigenta vecinal de La Huacha, María González, la extensión de la caletera -paralela a la ruta 5 sur- se está gestionando desde hace 15 años, fecha desde la cual se han registrado accidentes e incendios con resultados fatales, porque las máquinas de emergencia deben recorrer casi 20 kilómetros más para llegar al lugar.

En la zona viven alrededor de 300 familias, es decir más de mil 200 personas, las que no pueden acceder de manera directa pues la calle de servicio llega hasta la ex tenencia de carreteras, ubicado 700 metros al norte del Cruce Nanning. Los vecinos señalaron que un particular donó los terrenos para construir una extensión de la caletera, de 700 metros, pero no ha habido solución a sus demandas.

La protesta generó un taco de vehículos de varios kilómetros por lo que llegaron Carabineros y funcionarios de Fuerzas Especiales.