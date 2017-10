Después que el Municipio de Puerto Varas hiciera Demandas a Essal y tuviera varias reuniones a nivel de Gobierno por la Contaminación del Lago Llanquihue, que el Concejo de Estado se hiciera parte en una Demanda contra Essal, que viniera el propio Ministro de Medio Ambiente y que finalmente se llega a la conclusión de que Essal debe hacer una gran inversión debido finalmente a la insuficiencia de la evacuación de las Aguas Servidas a su Planta, surgen grandes dudas.

Si Essal debe hacer una gran Inversión y ya se ven los arreglos en las calles de nuestra ciudad, a todos los ciudadanos nos queda claro que Essal, por la razón que sea , finalmente no era capaz de hacer las evacuaciones que le demanda la Ley para no contaminar el Lago, y en el fondo, hubo un abuso en los Aliviaderos que le permite la Ley cuando llueve. Por lo tanto, me surge la pregunta Jurídica, Política, Administrativa y Social: ¿Son válidos los Permisos autorizados por Essal en el Dpto. de Obras de la Municipalidad para las construcciones de nuevos edificios, que son los que más contaminan?

No creo estar muy equivocado ya que en este caso, el DOM del Municipio, habría autorizado y avalado con su firma, y finalmente en representación del propio Municipio, otorgar permisos de construcción, por la autorización y venia de Essal que hoy queda en evidencia, era un Organismo Autorizado por el Gobierno, pero que no cumplía y no cumple con lo que le manda la Ley en materia Medio Ambiental y Sanitario.

No se debe olvidar, que por Ley Nº 18.902 se crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios que permite la Concesión a Empresas Privadas, sin embargo, hoy, la propia SISS el 24 de Agosto Sanciona a Essal y entre sus argumentos, está el no haber informado a tiempo a la SISS de los problemas que estaban ocurriendo con la contaminación del Lago. O sea, queda claro que Essal habría otorgado autorización de aguas y alcantarillado para construcciones, a sabiendas que tenían problemas de hace mucho tiempo de la incapacidad que tenían los ductos de evacuación.

Estas autorizaciones de Permisos validados por el Municipio, se contradicen con la Ley Nº 18.902 en su art. 11 letra a. que obliga a Essal a garantizar la calidad de las aguas y la continuidad del servicio de recolección de aguas servidas, entonces vale la pena preguntarse ¿Si Essal no cumple con la Ley, como puede estar autorizado por sobre la Municipalidad, por Ley a dar permisos de agua y sus evacuaciones, sabiendo que está incapacitado para cumplir lo que autoriza?

Además, el propio Gobierno, representado por su Ministro de Medio Ambiente dijo en su visita a nuestra ciudad “acá hay un problema que ha crecido la ciudad que ha dejado obsoletas algunas instalaciones sanitarias y que tienen que actualizarse”…bueno si es así, queda clarísimo que hoy día NO EXISTE CAPACIDAD para seguir autorizando permisos que provoquen gran contaminación.

Dejo la interrogante .

Fredy Opitz

Ex- Concejal.