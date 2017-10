Tras la denuncia ciudadana se acordó reforzar el funcionamiento interno del SAR para que no se vuelva a repetir la ausencia de personal en horario de atención.

Con el resultado de la investigación realizada por el Departamento de Salud, que fue presentada al Jefe Comunal la mañana del miércoles, se determinó generar medidas para potenciar una mejor atención al público desde los servicios de salud municipal.

La primera de ellas es la advertencia al personal en cuanto a que esta es una situación que no puede volver a ocurrir, dijo la directora del Departamento de Salud, María Victoria Carrasco. Para aquello se tomarán una serie de medidas, con el fin de mejorar y orientar la mejor atención al público.

En esa línea se acordó, con el jefe comunal, protocolizar todos los procesos de atención, reforzando la categorización de los pacientes, es decir organizando el ingreso de los usuarios según su gravedad y también se implementarán sistemas de control y seguridad para el ingreso y acceso de los pacientes a las dependencias del SAR.

“Todo está orientado para mejorar la satisfacción de nuestros usuarios. Se reforzará el funcionamiento interno para distribuir funciones, que nadie abandone su lugar de trabajo y no vuelva a ocurrir un evento como el denunciado” dijo la directora de salud.

María Victoria Carrasco reconoció que la denuncia fue un aprendizaje “en medio de la puesta en marcha del SAR”- inaugurado hace 7 meses-, que este año ha realizado, “más de 35 mil atenciones de salud, con un promedio de 130 pacientes al día, además de 12 mil exámenes de laboratorio y 14 mil radiografías”.

El alcalde Ramón Bahamonde recibió el resultado de la investigación señalando que “Nosotros vamos a acoger todas las denuncias y las vamos a investigar. Funcionario que no cumpla su labor con respeto y responsabilidad, se va. El que no cumple se va y ese es el acuerdo final de este impasse”.

De igual manera el jefe comunal agregó que recoge el sentir de la ciudadanía, pero también llamó a reconocer las miles de atenciones exitosas que ha realizado el SAR este año. “En esto también es muy fácil a dar a conocer un problema, pero no reconocer las miles de soluciones, porque en Chile no estamos acostumbrados a reconocer el buen servicio, porque cuando hay un mal servicio se critica fuertemente y cuando hay un buen servicio, se manifiesta que es por eso que pagamos” dijo.

La autoridad agregó que “debemos ser justos y ojalá todos los reclamos lleguen con la claridad que llegó éste al municipio, porque no vamos a aceptar que por responsabilidades justificadas o no, no haya personas cumpliendo el cuidado de lo que allí que existe para seguridad de una mejor atención”.

El Departamento de Salud Municipal de Puerto Varas ha realizado una serie de capacitaciones durante la puesta en marcha del moderno SAR, inaugurado en marzo de este año. Una de ellas se realizará en noviembre sobre trato a usuarios y atención de pacientes dirigido a los funcionarios administrativos, con el que se busca entregar orientaciones a una mejor atención a los pacientes.