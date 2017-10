Actualmente la región de Los Lagos cuenta con 5 Condominios de Viviendas Tuteladas en funcionamiento, Osorno, Frutillar, Purranque, Llanquihue y Puerto Montt, con capacidad para 20 personas mayores cada uno.

En una sencilla pero muy significativa ceremonia autoridades y residente del Condominio de Viviendas Tuteladas de Senama en la comuna de Frutillar recibió a dos nuevos integrantes: don Armando Barrientos y don Rafael Mutizaba. El objeto de los Condominios es contribuir a asegurar a las personas mayores; en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de habitar en una vivienda digna, en un entorno amable y con acceso a servicios de acuerdo a su nivel de funcionalidad.

Durante la entrega de las dos casas, el intendente regional Leonardo de la Prida manifestó que “estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido. De ver que ellos dos van a poder incorporarse a un grupo de personas que están contentas de vivir acá y que además no solo tienen una vivienda especialmente acondicionada para personas de la tercera edad, sino que además hay personas que trabajan acá para hacerles la vida más fácil, para ayudarlos a mantener su desarrollo físico y cognitivo y se siente el ambiente de camaradería. Nos tomamos un cafecito exquisito con galletitas y queque y se nota que están contentos de recibirlos. Así que esa es la importancia de entender que el adulto mayor tiene derecho a seguir desarrollándose, seguir viviendo y pasarlo bien”

Por su parte Laura Carrillo, coordinadora de Senama Regional, resaltó “lo que nosotros hacemos es cumplir con la entrega de casas a personas mayores que han cumplido con un perfil. Ellos son personas que han postulado al beneficio y a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor nosotros a partir de los 5 establecimientos de viviendas tuteladas que están funcionado en la región y los recientemente iniciados en construcción que son Castro y Quellón podemos ir dando respuesta a una necesidad habitacional”. La coordinadora agregó además que aquí se les entrega una vivienda en comodato donde solo tienen que pagar los servicios básicos pero además no es solo la entrega de la casa por la casa, sino que se les brinda un apoyo integral bajo un enfoque sociocomunitario y hay una monitora contratada.

Don Amadeo Barrientos uno de los beneficiados con estas casas expresó, “estoy feliz porque yo tenía como le contaba al intendente, yo podía arrendar en otro lado pero desgraciadamente mi pensión no me daba para arrendar una casa arriba de 100 lucas, 150 o 120. Eso me tenía complicado porque no podía pagar tanto. Yo vivo con una hija de crianza y le estoy dando estudios y eso significa gastos y yo quiero que ella salga adelante. Entonces tuve que acudir a esto y gracias a Dios me resultó y ahora estoy feliz porque voy a estar bien”.

Los Condominios son pequeños conjuntos habitacionales, con espacios comunes, constituidos por viviendas, sede comunitaria con sala multiuso y cocina comunitaria, áreas verdes y espacios para cultivo, están destinados a personas mayores en situación de vulnerabilidad, autovalentes o autovalentes con riesgo, para su entrega en comodato.

El seremi de Desarrollo Social Gonzalo Reyes enfatizó que la idea de levantar estos Condominios nace en la primera administración de la Presidenta Bachelet, siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de las personas mayores que los habitarían a futuro. “Los proyectos son diseñados bajo criterios de ciudad amigable, accesibilidad universal y envejecimiento activo. A su vez, se tiene especial cuidado en garantizar la seguridad de los futuros usuarios, en todos los aspectos de la vida cotidiana”, puntualizó la autoridad.