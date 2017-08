Una disminución importante se ha registrado en el delito de abigeato, aseguró el Gobernador Provincial de Llanquihue, Juan Carlos Gallardo, luego de encabezar la mesa antiabigeato desarrollada en la comuna de Los Muermos, instancia que convocó a las instituciones públicas, policías y fiscalía.

En la oportunidad se dio a conocer el plan de fiscalización y de diversas acciones que llevará adelante la Gobernación Provincial de LLanquihue en conjunto con carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Autoridad Sanitaria, Municipios y la colaboración especial del gremio de agricultores Agrollanquihue.

En primer lugar, la autoridad provincial, destacó las cifras proporcionadas por Carabineros que explican una baja en la comisión del delito de abigeato, en el año 2011 estos alcanzaban 594 casos policiales, llegando al 2016 con 192 delitos y este año de acuerdo a las denuncias existente, ésta cifra se estima en 81 casos, precisó Gallardo.

Respecto a las medidas que se implementarán, el jefe provincial, dijo que se intensificará la campaña antiabigeato con el propósito de reducir aún más este delito, a través de mayor fiscalización y patrullaje en sectores rurales y reforzar el trabajo de coordinación con las asociaciones gremiales de agricultores, especialmente en estas fechas en que se acercan las celebraciones de fiesta patrias.

También, Gallardo hizo un llamado a los consumidores a comprar productos cárneos en lugares establecidos.

En tanto, el Prefecto de Carabineros de la provincia de Llanquihue, Patricio Yañez, destacó que a la fecha se registra un 11 por ciento en la disminución delitos de abigeato en la provincia.

El Coronel adelantó que se reforzarán los operativos de impacto de carácter diurno y nocturno a partir del mes de agosto y septiembre, donde va a ver una mayor presencia en los sectores rurales. “Las rutas van a quedar absolutamente copadas y cercadas para el desplazamiento de cualquier individuo que transporte elementos de ganado, especies o piezas de un delito que se haya cometido. La idea es incrementar la inseguridad delictual, que cuenta con el aporte comunitario quienes proporcionan la información”.

Yañez, agregó que junto al servicio de Impuestos Internos y autoridad sanitaria se optimizarán los procedimientos administrativos.

Por su parte, el Fiscal de Puerto Montt, Marcelo Sambucetti, hizo hincapié que este es un fenómeno importante que no solo debemos visibilizar sino que también atacar, “para la fiscalía la denuncia es primordial para trabajar no sólo el hecho constituido como delito, también proveer de los recursos y los medios suficientes para que estos hechos no se vuelvan a repetir en las realidades rurales de nuestra región”.

En tanto, el Presidente de Agrollanquihue, Eduardo Schwerter, reiteró que en estas fechas lamentablemente se agudiza el tema del abigeato. “Por muchos años ha estado presente este delito en territorios donde hay mayor cantidad de ganado como en las comunas de Fresia, Los Muermos y Puerto Varas, lo importante es que se advierte una disminución en los casos en los últimos años y eso es básicamente por el trabajo que hemos hecho en conjunto con las policías e instituciones”.

El dirigente, coincidió con el Fiscal en la importancia de hacer la denuncia, “es absolutamente necesario, porque de esa manera visualizamos la problemática, vemos la real incidencia y, a través de esta estadística las autoridades las consideran para redistribuir los recursos tanto económico como profesionales para atacar el problema en las distintas zonas”.

El Alcalde de Los Muermos, si bien resaltó que esta comuna ya no ocupa el primer lugar de las estadísticas de este delito, tenemos la experiencia de haber hecho un trabajo y aunar esfuerzos para lograr bajar la incidencia de este delito”.

“Para nosotros -dijo González- es importante esta instancia provincial y que sea operativa, en las medida que los servicios tengan las voluntades para poder realizar su trabajo en terreno, podemos prevenir este delito no sólo el control caminero, sino en el consumo de productos cárneos provenientes de delitos como la fiscalización de carnicerías o en lugares donde se expende alimentos preparados con carne”.