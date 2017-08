Por: Ónika Guerrero Bravo.

Le pregunté a mi hija de 8 años qué era para ella el invierno. “Andar en bicicleta y jugar con mis amigos en el club del árbol”, me dijo. Jamás me mencionó el frío o el calor. Los niños no se lo cuestionan, ellos viven y disfrutan la vida, independiente del clima. Su descomplicada respuesta me abrumó.

Planteé la misma curiosidad a varios adultos. Todos, sin excepción, me contestaron que la lluvia en exceso los agobiaba, los ponía depre. Que en días así soñaban con playas paradisíacas y sol, mucho sol. A varios les gustaba ese lado romántico de quedarse en casa calentitos, comiendo algo rico, viendo una buena película, leyendo algún libro dejado en el olvido, reunidos con la familia o con amigos. Pero ninguno me respondió el invierno es mi estación favorita. Llamativo.

También me lo cuestioné, y debo ser honesta, vivo en Puerto Varas hace nueve años y no ha pasado uno sin que, cuando el invierno es crudo, me pregunte qué hago aquí. Creo que en esos días los sentimientos se intensifican, extraño más el calor, el andar con menos ropa, el salir sin preocuparme del tiempo, del viento, de la bufanda o el paraguas. Definitivamente aquí interioricé el verdadero concepto de hibernación. Y es que eso es lo que a ratos me gustaría: hibernar. Acurrucarme en mi cama entre las frazadas, aprovisionarme de mucho chocolate, leche condensada y torta de merengue frambuesa, buscar una buena serie en Netflix con varias temporadas y verlas todas. Después dormir profundo, sin culpas, sin apuro.

Pero sería muy aburrido ¿no? Después de un par de días estaría como genio en mini botella de Coca Cola. Es mejor levantarse de ese coma autoinducido. Ver la lluvia, percibir ese olor exquisito a tierra mojada, el aroma a leña y recargarse de una energía que ya se la quisieran los osos.

Y es que el invierno tiene muchas cosas buenas. Nos permite dormir mejor, nos da la oportunidad de reinventarnos, de replantearnos cosas. Realizar, al igual que las plantas, una buena poda y resurgir como el ave Fénix más vigorosos, más optimistas, más entusiastas.

No pensemos tanto y vivamos más. Mojémonos, abriguémonos, pisemos las hojas secas, emocionémonos con los colores de los árboles, seamos irreverentes como los niños. Entre estación y estación se nos va la vida. No hay vuelta. Disfrutemos cada una con sus complicaciones y particularidades. Es nuestro estado de ánimo el que delinea la hermosura de cada una. Dejemos que nos invada la alegría. No existe el verano eterno. En la vida de todos hay inviernos que debemos aprender a entibiar.