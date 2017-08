Una invitación a toda la comunidad a acompañarlos en la conmemoración de su aniversario hizo el Club de Aeróbica “Dinámica Corporal”, que hoy sábado 19 de agosto, desde las 14.30 horas, convocará en el Coliseo Municipal de Puerto Varas a diversas agrupaciones y ramas deportivas a un evento abierto para celebrar sus once años de existencia.

El Club de Aeróbica Dinámica Corporal se inició bajo el alero del Departamento de Salud Municipal, como una agrupación de mujeres dueñas de casa que tenían el propósito de mejorar su calidad de vida a través de la actividad física. “Comenzamos con un grupo pequeño que asistía a clases de aeróbica en distintas sedes y salones que nosotras mismas gestionábamos, reuniéndonos en tres jornadas a la semana. Con el tiempo, comenzamos a asistir a talleres de vida saludable para fomentar la buena alimentación en nuestros hogares y así, año tras año, fuimos teniendo mayores expectativas y responsabilidades”, relata Ana Igor, presidenta del Club Dinámica Corporal. Desde sus inicios, el Club ha estado dirigido por el profesor de Educación Física, Víctor Santibáñez.

El año 2006 se transformaron en una agrupación deportiva reconocida por el Estado. Desde entones y durante estos once años han incrementado el número de socias, quienes tienen la posibilidad de realizar actividad física durante tres días a la semana en dos jornadas (mañana y tarde), en el Coliseo Municipal, sin tener que cancelar por dicho beneficio. “Así logramos llegar no sólo a la mujer dueña de casa, sino que a las trabajadoras y hoy somos más de 35 mujeres de todas las edades quiénes no solo conformamos un club deportivo, sino lazos de amistad, organizando cenas, paseos de aniversario, encuentros deportivos, ayudas sociales, presentaciones tanto en la ciudad como a nivel regional y nacional”, señala Ana Igor.

De hecho, el año pasado representaron a la región en el nacional de clubes de aeróbica realizado en Temuco, obteniendo el tercer lugar. “Este fue un gran logro, porque hace tres años que participamos en la competencia de coreografías organizadas por el IND. Este año nuestro anhelo es más grande, porque la tarea es más grande, queremos fomentar la actividad física y la vida saludable en nuestra comuna, siendo nuevamente factores de cambio, entendiendo que como madres y trabajadoras podemos llegar a un alto número de la población puertovarina”, explica la presidenta de la organización deportiva.

La invitación está hecha. “Dinámica Corporal” los espera este sábado a partir de las 14. 30 horas en el Coliseo, para celebrar en conjunto estos once años promoviendo en la población la actividad física y los estilos de vida saludable.