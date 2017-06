A nivel regional son 145 los subsidios entregados, siendo 4 beneficiados pertenecientes a la comuna lacustre

4 familias de Llanquihue cumplirán el sueño de poder adquirir su casa propia. Esto mediante el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda 2017, que permite a las personas más vulnerables a acceder a una vivienda nueva o usada, sin la necesidad de un crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales.

El monto de este subsidio va desde las 404 hasta las 650 UF, equivalente a un valor entre los $10.500.000 hasta los $16.900.000.

Ghislaine Vieira es proveniente de Brasilia, hace tres años que llegó a Llanquihue y puntualizó que haber recibido este subsidio ha sido “un regalo de Chile para mí y para mi familia, no me queda nada más que agradecer a este país, a esta comuna que me han recibido con los brazos abiertos”.

Víctor Angulo, alcalde de Llanquihue destacó que “en definitiva, se está entregando una solución a un problema que era grave para ellos, pues no contar con una vivienda digna, se coloca cuesta arriba todo. Por lo mismo muy contento de contribuir a resolver este problema”.

Por su parte el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Eduardo Carmona, señaló que en la región hay “más de 140 subsidios que fueron seleccionados, siendo 4 pertenecientes a esta comuna a quienes pudimos entregarle un subsidio que les permite comprar una vivienda nueva o usada y que con ello van a poder cumplir el sueño de la casa propia”.

Es necesario mencionar que si bien este fondo no cancela la totalidad de una vivienda, puede subsidiar desde las 314 a las 794 UF; es decir, desde los $8.2 millones a los $21 millones aproximadamente.