Es parte del proyecto de Seguimiento Recursos Altamente Migratorios – Enfoque Ecosistémico de IFOP. Recorrió unos 8 mil km aproximadamente navegando por 415 días (1 año, 1 mes y 19 días)

Gran expectación científica está generando el tiburón azulejo marcado en Chile el 23 de marzo del año 2016, con una marca espagueti, y que apareció en Nueva Zelandia el 12 de mayo del 2017.

El tiburón fue marcado a unos 60 km de la costa de Salinas de Pullally en la región de Valparaíso y apareció en las afueras de Nueva Zelandia, este marcaje es parte del programa de marcaje de organismos altamente migratorios que IFOP viene realizando desde hace unos años y es liderado por la Dra. Patricia Zárate, quien nos explica “estas pequeñas marcas, nos enseñan mucho al momento de la recaptura, podemos aprender lo que el animal recapturado se ha desplazado y en algunas ocasiones también podemos saber cuánto ha crecido”

Con respecto a este tiburón la Dra. Zárate agregó “sabíamos que los tiburones azulejos son animales altamente migratorios, pero hasta ahora las recapturas que habíamos tenido se habían encontrado sólo de Chile, por lo que este hallazgo nos sorprendió gratamente. Esta nueva información es muy importante para la comunidad científica, ha quedado demostrada la enorme capacidad de desplazamiento que tienen estos tiburones, este pequeño tiburón ha conectado los dos extremos del Océano Pacífico y nos ha recalcado la importancia de la colaboración y cooperación científica internacional”.

Nos contó cómo se enteró que el tiburón de su proyecto había sido encontrado tan lejos “yo recibí un correo por medio del Dr. Malcolm Francis, investigador pesquero y ecólogo marino del NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research) de Nueva Zelandia, quien conocía del trabajo que realizamos en Chile y me avisó que un pescador de nueva Zelandia había capturado uno de los tiburones marcados de nuestro proyecto.

Mi primera impresión fue no creerlo, tuve que mantener esta noticia en secreto por muchas horas a la expectativa de recibir el próximo mensaje. Esta vez, fue Warrick Lyon, técnico pesquero de NIWA quien me envió las fotos del espagueti, ahí pudimos constatar que la marca decía IFOP-Chile, pero todavía faltaba por saber cuándo, dónde y en qué circunstancias se había marcado este tiburón. Inmediatamente, buscamos en la base de datos la marca y corroboré los detalles del marcaje que se realizó en marzo del año pasado, el tiburón era una hembra que medía 106 cm de longitud horquilla, y la habíamos marcado a bordo de la nave Vama II en el segundo crucero de marcaje de tiburones pelágicos, este tiburón había crecido 24 cm en un año y 50 días”

El capitán neo zelandés, Wayne Eden, del barco Te Tonga, que capturó el tiburón y avisó de la presencia de la marca n°464 nos dijo “no puedo creer que el tiburón venga de tan lejos”. Warrick Lyon, técnico pesquero del NIWA quien participó como intermediario para conseguir los datos de este tiburón agregó “es un largo camino para un tiburón tan pequeño, me preguntó por dónde nadó para llegar hasta aquí”.

La Dra. Zárate señaló “estos sucesos son muy gratificantes y son los que nos impulsan a seguir trabajando con mayor motivación, esto ha demostrado la importancia de los estudios que venimos realizando y del marcaje, me siento muy orgullosa y satisfecha por estos resultados”. Y al finalizar agregó, “estos marcajes masivos están dando sus frutos, mientras más tiburones y peces marquemos, mayores probabilidades habrá para tener más recapturas y así seguir incrementando nuestro conocimiento sobre los patrones migratorios de estas especies”. Al finalizar agregó que este fue un trabajo de equipo y agradeció al personal científico del crucero de marcaje conformado por el investigador Edison Garcés y los observadores científicos Luis Díaz, Daniel Fuenzalida, Patricio Ojeda y Luis Pizarro, y también a la tripulación del Vama II (Coquimbo), en particular a su capitán Carlos Espinoza por todo el apoyo durante la expedición.