Encuentros se disputaron en el Gimnasio Fiscal en el marco de la liga Femisur

Este domingo, el equipo de Puerto Varas femenino se enfrentó a CEB Puerto Montt en el marco de la Liga Femisur, encuentros que se disputaron en serie sub 11, sub 13, sub 15 y serie Araucanía, en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.

En categoría Sub 13, Puerto Varas cayó ante el CEB Puerto Montt por 66 a 61 puntos, en tanto que en serie sub 15 Puerto Varas venció por 63 a 47 puntos, al igual que en serie Araucanía donde las locales vencieron a las puertomontinas por 56 a 35 puntos.