El pasado 18 de mayo la nutricionista del Consultorio de Llanquihue, Macarena Ruiz Tagle, nos escribió al Facebook de El Heraldo Austral contándonos un caso de una joven pareja llanquihuana que se negó a tratar el tumor cerebral de su hija de 2 meses con quimioterapia y optaron por un sistema natural en base a cataplasmas de barro, dieta alcalina y mucha fe.

Entonces, a fines del pasado mes de mayo, concertamos una reunión con la familia Cárdenas Rodríguez -en el consultorio de la ciudad de Llanquihue- padres de la menor Thais Cárdenas de 10 años y de Constanza Cárdenas de 9 meses, ésta última la bebé que los llevó a cambiar completamente sus vidas.

A los 11 días de nacida, Constanza comenzó a tener un comportamiento extraño: comenzó llorando toda una noche, el ojito derecho se le desviaba, empezó a botar mucha saliva de manera anormal, al tercer día dejó de alimentarse, lo que llevó a sus padres María Isabel Rodríguez y Marco Cárdenas a llevarla en dos oportunidades al hospital de Llanquihue, hasta que decidieron ir al Cesfam de la ciudad de los cisnes a hablar con la matrona, Iris Cortés, quien les señaló que se dirigieran al Hospital de Puerto Montt donde comenzaron a practicarle exámenes de rutina a Cony para ver el tema del azúcar. Pero la bebé ya no reaccionaba y el último examen que le hicieron fue del liquido encéfalo raquídeo y salió con sangre “y nos dijeron – relata María Isabel -que tenía que ver algo con el cerebro y la enviaron al scanner, y ahí nos dijeron que era un tumor que se estaba ramificando y que no sabían si tenía horas de vida, un día, que estaba muy mal. En la primera imagen, que era todo el sector izquierdo pasando hacia el derecho, sólo vieron manchas. Las imágenes fueron enviadas a Santiago y hubo un indicio de que podrían ser coágulos de sangre, así que operaron a Constanza

-con todos los peligros que significaba la cirugía- para salvarle la vida, pero no se sabía cómo iba a quedar ella o qué daños se le podrían producir o ya se le habían producido. Nos dieron 10% de probabilidad de que saliera bien de la operación y, nosotros, lo convertimos en 100%, pensando positivamente. Somos cristianos y pensamos que había alguien mayor que podía hacer un milagro y nos aferramos a nuestra fe y a nuestra creencias”.

“La operaron, le drenaron la sangre y le sacaron el coágulo. Fueron como 5 ml de sangre lo cual era mucho para su edad, sólo días de nacida y enviaron lo que le extrajeron a biopsia. Al terminar la operación los doctores nos dijeron…”efectivamente son coágulos, drenamos casi todo, no veo rastros de tumor pero mandamos a analizar todos estos coágulos, pero no descarto que debajo de lo que quedó ahí puede haber algo”…la biopsia demoró y mi hija empezó a recuperarse…lo mejor de esta situación fue la manera en que lo enfrentamos nosotros dos a pesar del dolor, y nos aferramos a Dios y lo que digan los doctores es una cosa, pero lo que diga Dios es otra, nosotros siempre supimos que se iba a sanar”.

“Cuando llegó la biopsia mi hija ya estaba más recuperada, ya estaba en pediatría, y nos dijeron que era un tumor cerebral maligno, que era metastásico, que se podía ramificar y el tamaño era de 4 centímetros y nos explicaron qué probabilidades teníamos y había un 30% de probabilidades de que la quimioterapia pudiera funcionar, pero el problema era que la dosis para su edad eran muy altas ya que ella debía iniciar a los dos meses y no sabían como iba a reaccionar y no garantizaban nada, no sabían si iba a resultar y se lo iban a aplicar igual porque era lo que tenían para ayudarla y le iban a bajar mucho las defensas y cualquier virus se la podía llevar. En todo momento estaba este temor de que se pudiera ir de cualquier forma …entre eso nosotros comenzamos a orar, a pedir que se nos abriera otra puerta y le íbamos a hacer la quimio porque era lo que había…y todos oraban en nuestra iglesia por Cony – nosotros somos adventistas – y un día nos dijeron que había unas visitas y necesitaban que los llamáramos urgente porque tenían una alternativa para Cony.”

Resultó que las visitas eran un matrimonio chileno, radicado en Australia, quienes se dedicaban a tratar enfermos con cataplasmas de barro y dieta alcalina, con mucho éxito en casos de personas con cáncer y desahuciadas y quienes estaban trabajando en Australia y perfeccionándose, y estaban en la zona de vacaciones. También contaron con la ayuda de Samuel Benavente, profesor de profesión, también adventista y quien dejó las aulas y se dedica hace muchos años a estudiar el impacto de la alimentación en la salud humana, quien se radicó hace algún tiempo en Ensenada y los ayudó con la dieta.

“Al principio esta alternativa nos pareció muy loca -nos cuenta María Isabel- pero mucho más favorable que la quimioterapia. Nos dijeron que eran tratamientos naturales que daban un 100% de resultados con personas desahuciadas, que hay gente que se hace la quimio y se ayudan con este tratamiento y los resultados son excelentes. Nosotros estábamos a dos días de comenzar la quimioterapia para Cony

así que nos dijeron que habláramos con nuestra doctora y que le pidiéramos un mes de plazo, “en un mes ya van a ver los resultados, y ahí deciden si siguen con la quimio”.

“Hablamos con la doctora -en el Hospital de Puerto Montt donde estaban tratando a Cony- y le pedimos que nos diera un mes de plazo, le dijimos que habíamos encontrado esta opción y queríamos tomarla, ya que queríamos la vida de nuestra hija y con esta opción por lo menos, Cony no se iba a decaer. La doctora nos otorgó el plazo y empezamos con el tratamiento….”

¿En qué consiste?

Comenzaron a ponerle a Cony cataplasmas de barro día y noche en su cabeza -barro que se encuentra en los cerros de tierra de arcilla o se compra en las farmacias naturistas- se hace una pasta con agua tibia se envuelve entre dos gasas y se envuelve el lugar afectado como una compresa. Y María Isabel siguió una estricta dieta alcalina -como estaba amamantando a Cony ella debía cambiar su dieta-, asesorada por los expertos de Australia y por Samuel Benavente, además de baños especiales para la niña de media hora con sal de mar con harinas anticancerígenas exportada del Perú de una hierba que se llama Taguari.

En cuanto a la dieta, María Isabel cuenta “tuve que dejar todo lo que provenga del animal, todo el gluten, azúcares,…me quitaron hasta la fruta porque el tumor era demasiado invasivo y tenía que cambiar todo. Usar harina de maíz, harina de arroz, harina de quinoa , mijo, amaranto, coco en cualquier forma, camote, yuca, zapallo, choclo…verdura cruda o poco cocida utilizando al máximo todos sus nutrientes, ya que ellos iban a hacer que mi cuerpo se alcalinizara y así no dejar alimentación para el tumor, sino solo para ella (Cony). Tuvimos que aprender a leer etiquetados, no consumir transgénicos, recorrimos mercados en Puerto Montt, fue una locura y fue un cambio rotundo de un día para otro. Me tomé mi última taza de café y me comí mi último pan y, al día siguiente, tenía sobre la mesa un montón de cosas que no sabía como cocinar y esa semana empezó un proceso de desintoxicación donde anduve muy mal, muy nerviosa, una semana terrible donde mi cuerpo comenzó a botar muchas cosas y por otra parte mi bebé también pasaba haciendo todo el día, fue una locura pero la primera resonancia (que se hizo luego de comenzar el tratamiento naturista) ya vimos el resultado que habían dicho… la lesión que tenía del lado izquierdo estaba regenerada en un 95% y el tumor había crecido sólo un centímetro. El tumor había crecido 4 mcs en un mes, por lo que creciera solo un centímetro en un mes era bueno. …lo normal es que hubiera crecido mucho más…pare ellos (doctores) fue como un milagro, no se lo esperaban según lo que nos decía el neurocirujano, quien nos señaló que ya podía operar porque ya sabía donde tenía que sacar el tumor, que ya no era complicado”.

“Pedimos más tiempo para no operarla, ni hacerle quimio, y preferimos esperar a la próxima resonancia para ver si el tumor dejaba de crecer y comprobar que el tratamiento estaba funcionando y quedamos que la nueva resonancia sería en febrero 2017. Cuando llegaron en marzo los resultados de esa resonancia nos dijeron que el tumor había dejado de crecer, que no había crecido nada y que mantenía el mismo tamaño, así que nosotros comenzamos a llorar de alegría. Que se estancara y no creciera era un tremendo avance. Así que firmamos un papel para rechazar la operación, ya que la bebé está normal, está creciendo y para qué molestar al tumor…y decidimos no operar”.

En este momento la bebé ya tiene 9 meses y le aplicamos cataplasmas sólo en la noche y durante la siesta, ya que se los saca en el día, y ahora incorporé mas alimentos, ya incorporé las frutas, las legumbres que también me las habían quitado. He bajado unos 12 kilos y también consumo espirulina en polvo…me las dio Samuel. Cony ya no se está evaluando con resonancia, y el próximo control es el 30 de junio con el neurólogo. Por el derrame que tuvo presenta una pequeña hemiplejia, es más lenta con el lado derecho…pero es súper inteligente y aprende súper rápido…”

El problema que enfrentan en este momento la familia Cárdenas Rodríguez, es de falta de recursos. Si ellos hubieran optado por la quimioterapia, hasta los pasajes a Puerto Montt se los habrían pagado, pero al optar por el tratamiento naturista deben hacer frente a gastos muy altos y difíciles de costear dado que, además, Marco (el papá) está en segundo año de Medicina Veterinaria en la Santo Tomás de Puerto Montt, y su emprendimiento de cosecha de papas no les alcanza para cubrir todos los gastos, pro lo cual, se han decidido a comenzar con charlas de alimentación natural ya que, actualmente, son expertos en el tema….

Cabe destacar que la Doctora tratante de Cony en el Hospital de Puerto Montt declinó dar una entrevista por este caso.