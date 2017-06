Tras un Comité de Emergencia Regional realizado en la Onemi, la autoridad tomó esta determinación que afecta a salas cuna, jardines infantiles, escuelas municipales, liceos y colegios particulares y subvencionados.

Tras un comité de Emergencia Regional realizado en la Onemi de la Región de Los Lagos, el Intendente Leonardo de la Prida, informó que se determinó suspender totalmente las clases en toda la Región de Los Lagos.

La máxima autoridad regional indicó que el Sistema Frontal que actualmente está afectando a la Región de Los Lagos conlleva vientos, lluvias y bajas temperaturas las cuales podrían afectar el normal desarrollo de las clases y los traslados de alumnos.

“La copiosa cantidad de nieve que cayó en particular en Chiloé y que está anunciada que podría caer en diferentes sectores costeros de la provincia de Llanquihue, también en Palena donde nevaría fuertemente en el sector costero y cordillerano, y también las bajas temperaturas que se producirían durante el día de mañana incluso después de las 10 de la mañana, nos hacen concluir que la mejor decisión es suspender las clases en todos los establecimientos educacionales de toda la Región de Los Lagos”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, agregó “si bien puede caer menos nieve o no siga nieve o agua nieve en la provincia de Osorno, van a haber bajas temperaturas y no tenemos claridad exacta en el pronostico y por eso preferimos para la seguridad de las familias y para que puedan coordinarse el día de mañana, que no se se hagan clases en ningún colegio. Esto no es solamente para los colegios públicos, sino que también para los subvencionados y los particulares”.

Finalmente, la autoridad llamó también a las familias a tener precaución respecto a enfermedades respiratorias. “El llamado es a que toda la gente que pueda, el fin de semana se quede en la casa. Se cuiden porque también hay una situación de virus sincicial e influenza en el ambiente”