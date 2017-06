A través de la firma de un comodato entre la Municipalidad y el Ministerio de Educación se entregó el terreno ubicado en Matta 713

Una tremenda noticia para el futuro Centro de Formación Técnica estatal que impulsa el Ministerio de Educación en la comuna de Llanquihue se concretó el pasado viernes, con la firma del comodato por medio del cual se traspasó un terreno del Municipio de Llanquihue en el cual se construirá la futura infraestructura educacional de la Región de Los Lagos.

En la oportunidad, estuvieron presentes la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; el Intendente Leonardo de la Prida; el Seremi de Educación, Pablo Baeza; el alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo y concejales; el Rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido; el Presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, e invitados especiales.

La Subsecretaria Valentina Quiroga destacó la labor desarrollada por los equipos que han estado impulsando esta iniciativa, que han posibilitado un gran avance de este nuevo centro educacional que se construirá en la región. “Estamos muy contentos aquí en la Región viendo como la Reforma Educacional va avanzando, no solamente en la región, sino también en particular aquí en Llanquihue, donde hemos firmado el traspaso del terreno para poder instalar el futuro Centro de Formación Técnica. Estamos muy contentos, de hecho tenemos programado que este centro de formación va a partir sus actividades el próximo año. En este momento cerró el concurso de rector o rectora, con más de 160 postulaciones, lo cual es tremendamente positivo y bueno, seguimos avanzando” indicó Quiroga quien agregó que “esto se enmarca en el esfuerzo nacional que la Presidenta destacó en su Cuenta Pública y es que nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que hoy está ocurriendo: la Reforma Educacional ha estado al centro de su programa de Gobierno y hoy la verdad es que estamos viendo cómo esto se está haciendo una realidad, no solamente con el Centro de Formación Técnica, sino que desde la sala cuna hasta la educación superior”.

Por su parte, el Intendente Leonardo de la Prida destacó que “estamos muy agradecidos de la CUT de la provincia de Llanquihue y a la Cámara de Comercio de Puerto Montt, que fueron parte del jurado que eligió a la ciudad de Llanquihue para ser sede de este CFT, por una reglamentación que había desarrollado el Intendente anterior, haciendo un acento en los polos de desarrollo que tiene esta región, evidentemente con acuicultura, pero también con turismo y agricultura, así que esperamos que ojalá este proyecto potencie a nuestra región”.

A su vez, el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, sostuvo “creo que hoy se marca un hito importante para la comuna de Llanquihue, pero particularmente para la política pública nacional que tiene que ver con ampliar espacios de cobertura a la formación técnica. Yo lo decía antes: hay 5 consorcios nacionales que hoy día prácticamente cubren el 80% de la formación técnica en Chile y cuando uno evalúa el impacto sobre los sectores productivos regionales, esto no supera el 20%; entonces el crear un CFT de esta naturaleza, con la posibilidad cierta de vincular la oferta de la formación de acuerdo a las estrategias de desarrollo regional, innovación y competitividad, a las áreas estratégicas de la comuna y la región, sin lugar a dudas va que va a contribuir muy importantemente a los ejes productivos regionales”.

Para la entrada en funcionamiento de los CFT, de acuerdo a la gradualidad establecida en la ley 20.910, se estableció que la Universidad de Los Lagos sería la responsable de elaborar el Estudio de Pre factibilidad; el Estudio previo para el diseño e ingeniería; el Diseño y Desarrollo Curricular, y el Estudio de Diseño e ingeniería de detalle, para ello se realizaron 4 convenios entre el MINEDUC y la Universidad de Los Lagos por un monto total de $442 millones, para llevar a cabo dichas acciones.

La Reforma Educacional en Marcha destacó diversas acciones en materia de Formación Técnico Profesional, entre las que destacan el pasado 21 de marzo de 2016, cuando se promulgó la Ley 20.910, que creó 15 Centros de Formación Técnica Estatales, uno en cada región del país, entre los cuales destaca el de Llanquihue.

El pasado 26 de agosto de 2016, el Día de la Formación Técnico Profesional, la Presidenta Michelle Bachelet anunció públicamente el documento de Política Nacional de Formación Técnico Profesional; y el 22 de agosto de 2016 se realizó la primera sesión del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, instancia en la que participaron los ministerios de Educación; Trabajo y Previsión Social; Economía, Fomento y Turismo; Hacienda; Transporte y Telecomunicaciones; Energía. Se constituirán mesas de trabajo intersectorial regional a partir de éste año. Como dato, se destaca que en Educación Media, 4 de cada 10 estudiantes elige un liceo técnico profesional.