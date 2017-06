Durante la sesión se cuestionó la firma unilateral y sin aprobación del concejo respecto al comodato que tenía el municipio con EFE donde se emplazaba el Centro Cultural

Este miércoles se desarrolló la décimo novena sesión de Concejo Municipal, oportunidad en que se hizo alusión, entre otros temas, al comodato que tenia el municipio con EFE en la estación de trenes donde se emplazaba el centro cultural, además de la reposición de los camiones recolectores de residuos domiciliarios y el Estadio Ewaldo Klein, y la presentación de Rodolfo Palacios del MOP quien dio cuenta de los proyectos que ejecutará esa repartición gubernamental en las comunas de la cuenca del lago Llanquihue.

Sin embargo, durante los primeros minutos de la sesión el Alcalde Bahamonde hizo alusión a la querella presentada en su contra por la ex administración municipal respecto al pago de multas e intereses por el no pago del fondo común municipal. En ese sentido, el Jefe Comunal indicó “sobre la notificación que envía la Municipalidad a mi domicilio particular, debo responder que los afectados seguiremos con los trámites que corresponden, aquí nadie está eludiendo ningún tipo de responsabilidad. La demanda se presentó en forma acelerada, buscó subterfugios para eliminarme como candidato. Tengo dos elementos de prueba que debe conocer el Concejo Municipal porque se han emitido muchas opiniones respecto a la responsabilidad administrativa de quien dirige este concejo. Dicho acuerdo no fue ratificado por el Concejo Municipal (de la época), por lo tanto, vamos a buscar una respuesta desde el punto de vista legal sobre la validez de dicho acuerdo. En ningún momento el suscrito y quienes están aludidos han tratado de ocultar información y no ha habido ninguna solicitud arbitraria de parte de la administración con tal de negar información a algún miembro del Concejo. También vamos a hacer los estudios legales que en términos unilaterales se entregó las dependencias de ferrocarriles …”.

Posteriormente, y respecto a la presentación realizada por el Director Secpla, Ignacio Chávez, de la reposición de los camiones recolectores de basura, la licitación -que tuvo cuatro oferentes-, fue adjudicada a la empresa Ucimeca por dos camiones Mercedes Benz de 15 y 19 metros cúbicos que viene a reponer los camiones más antiguos con los que cuenta Servimar, la empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios. En tanto que sobre el Estadio Ewaldo Klein se informó lo publicado por este medio el pasado día sábado 3 de junio.

Tras la presentación del Director Secpla, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad del cambio de horario de los concejos municipales que de ahora en adelante se llevarán a cabo a contar de las 16 horas, en tanto que el Alcalde solicitó a los ediles que las reuniones de comisiones se realicen en horario de trabajo de los funcionarios municipales, salvo excepciones y en donde la casa edilicia debe desembolsar recursos en horas extras, moción con la cual estuvieron de acuerdo los ediles Cortés, Benavides, Salazar y el Jefe Comunal.

Rodolfo Palacios, del MOP, respecto a los proyectos enmarcados en el plan de borde costeros del Lago Llanquihue, indicó que habrá 12 proyectos en las comunas de Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas. Si bien es cierto a la comuna de Puerto Varas le corresponden 5 proyectos, 3 de estos benefician a los sectores de Playa Venado, Ensenada y el Lago de Todos Los Santos. En este sentido, Palacios explicó al Concejo puertovarino que los proyectos de esta comuna van atrasados respecto a las comunas vecinas de la cuenca del lago Llanquihue y en donde para algunos de estos proyectos se requieren, por ejemplo, un dibujante en 3D; topógrafos, abogados. Asimismo Palacios indicó que el proyecto que presenta mayor avance o que se encuentra más cercano a su ejecución es Playa Venado, el que debiera tener ejecutadas las obras a finales de 2019. Respecto a los proyectos de Ensenada y Lago de Todos los Santos estos presentan inconvenientes con las propiedades además de no existir una estadística sobre la cota del lago de Todos los Santos.

Finalizada la presentación, Loreto Vilches presentó al Concejo la transferencia recibida por Subdere y que beneficiará con un bono a los trabajadores de Servimar que se pagarán en cuotas hasta diciembre del presente año. Dicha moción fue aprobada de manera unánime al igual que otros fondos otorgados por Subdere que, en total, ascienden a $200 millones para la factibilización sanitaria para los cuatro restantes comités habitacionales que formarán parte del proyecto Alta Esperanza. Finalmente, la adjudicación de Servicios de Laboratorista para adquirir 1000 prótesis dentales fue declarada desierta.

Sobre la socialización que realizó el MOP con el cuerpo colegiado lacustre respecto a los proyectos que se ejecutarán en el borde costero de la cuenca del lago Llanquihue y en donde Puerto Varas no estuvo a la altura de comunas como Puerto Octay, Frutillar y Llanquihue, el Alcalde Ramón Bahamonde señaló “indudablemente que no es lo mejor para Puerto Varas pero de fondo me alegro que las obras comiencen por las comunas que tienen una menor proyección de desarrollo turístico y menor aprovechamiento de lago. Tal cual se dio la discusión en Puerto Varas no hubo el real compromiso ni aporte, quizás no se creyó en la idea, no se trabajó en conciencia respecto de las responsabilidades propias de una inversión tan millonaria jamás hecha en la historia del borde costero del Lago Llanquihue”.

En cuanto al comodato que tuvo la Municipalidad con EFE (ejecutado durante el periodo alcaldicio anterior de Ramón Bahamonde) y donde se había implementado un centro cultural, y que ahora pasó a una empresa privada, el Alcalde sostuvo “voy a contestar que en su propio medio alguien salió a señalar que yo no estaba preocupado de la cultura, si la antigua administración entregó el centro cultural más importante que había como diseño de estrategia y desarrollo y lo convierten en un bar, yo creo que quienes opinan que no me preocupo de la cultura están muy equivocados. Ahora bien respecto a esto, yo creo que va a causar una sorpresa lo que su medio va a informar porque se firmó unilateralmente, hay intereses o no hay intereses creados entre las personas que firmaron ese documento que le restaron a Puerto Varas y la región ocupar la infraestructura que pertenecen a todos los chilenos como lo es EFE para convertirlo de la cultura a un bar, esa es la pregunta del millón. Lo peor es que no fue aprobado por el Concejo Municipal pero, sin embargo, nos quedamos con el cachito y es ahí que ferrocarriles va a tener que dar una respuesta porque no tiene la aprobación del Concejo y nosotros podríamos pedir la restitución, y esa firma invalidarla que es lo que correspondería, y si estamos en un estado de derecho en un estado de desarrollo cultural, por favor, no me cambien la cultura por un bar”.

Finalmente sobre las desvinculaciones que afectaron a Francisco Farías quien se desempañaba en el DAEM y Paula Rojas que cumplía funciones en la delegación municipal de Nueva Braunau y de las cuales se dio cuenta en la sesión de Concejo Municipal, el Jefe Comunal enfatizó “yo soy categórico en manifestar que me hago responsable de la gente que llega al municipio y no cumplen con las funciones a las que se han comprometido con esta administración, persona que no cumple tiene que irse y dejarle el espacio a otro, además no somos una agencia de empleo y estamos para cumplir con un sueño de desarrollo y aquí simplemente el que no cumple se va, no vamos a soportar aprovechamientos indebidos”.