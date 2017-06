La película, distribuida por Miradoc, recibió el Gran Premio de la Competencia Internacional del FID Marseille 2016 y fue elegida la Mejor Película en la Competencia Iberoamericana del 21º UOFF 2016 (Festival de Cine Internacional de Ourense, España).

En los primeros minutos de Como me da la gana II, Ignacio Agüero explica de qué se trata su documental: Es una continuación de la película homónima que dirigió hace 30 años, cuando se propuso interrumpir rodajes de colegas realizadores, con el fin de saber cómo era hacer cine en la dictadura de Pinochet.

Ahora renueva su método. Los tiempos han cambiado, y en Chile se filma mucho más, con amplia gama de intereses, de búsquedas y de lenguajes. Para la primera parte de Como me da la gana —del año 1985 — Agüero acababa de vivir la censura de su película No olvidar, y el cine era un arte que se movía justamente entre la sospecha oficial, la falta de difusión y la escasez de recursos.

32 años después, las dimensiones del cine chileno son otras. Agüero las busca y, para eso, visita rodajes de cineastas jóvenes. Pablo Larraín, José Luis Torres Leiva y Marialy Rivas, entre otros, ven ingresar al director en sus sets de grabación, con preguntas relativas al sentido que ellos imprimen en su oficio.

Con esa misma pregunta, también entrevista a Alicia Vega, respetada formadora que fue parte de su documental Cien niños esperando un tren y dialoga con la montajista Sophie Franca, mientras ambos están precisamente montando el documental.

Sus propias confesiones, las imágenes del primer Como me da la gana y su material de archivo, como imágenes caseras registradas por él en la URSS durante los ´80, arman el resto de ese documental, que resulta ser un entrañable homenaje al cine, y una búsqueda de lo “cinematográfico”, en la mirada de uno de los más grandes documentalistas del país.

Como me da la gana II obtuvo el Gran Premio de la Competencia Internacional del FID Marseille 2016 y el reconocimiento a Mejor Película en la Competencia Iberoamericana del 21º UOFF 2016 (Festival de Cine Internacional de Ourense, España). Además, ha recorrido una larga lista de festivales nacionales e internacionales como la VIENNALE 2016, DOC Buenos Aires 2016, La Habana 2016, BAFICI 2017, Art of the real 2017, evento que se realiza en el Lincoln Center de Nueva York, y Jeonju International Film Festival de Corea del Sur, entre otros.

La película llega a Sala -1 CINE de Puerto Varas este 18, 19 y 20 de junio, como parte de Miradoc, programa que difunde el documental chileno a través de un circuito extendido por todo el país.

Miradoc es financiado por el Programa de Intermediación Cultural, Convocatoria 2016; y el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2016; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ignacio Agüero.

Productoras Ejecutivas: Tehani Staiger, Viviana Erpel.

Productor Asociado: Amalric de Pontcharra.

Duración: 86 min.

Fotografía: Gabriel Díaz, Arnaldo Rodríguez, David Bravo.

Montaje: Sophie França.

Sonido: Andrea López, Mario Díaz, Freddy González.

Casa productora: Ignacio Agüero y Asociado.

Distribuidora: Miradoc.

Puerto Varas

Sala – 1 Cine- Centro de Arte Molino Machmar | Av. Gramado 1100, Puerto Varas

18, 19 y 20* de junio | 20:00 hrs | Valor: $2.000

*Cineforo 18 y 19 de junio, 20.00.