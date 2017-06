El máximo tribunal rechazo 6 recursos en contra de la Superintendencia de Casinos por la operación de casinos en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales

La Corte Suprema rechazó seis recursos de protección presentados en contra de Superintendencia de Casinos y Juegos por la operación de casinos municipales en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.

En fallos unánimes (roles 97.842-2016; 97.844-2016; 97.846-2016; 97.847-2016; 97.848-2016 y 97.849-2016) la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Arturo Prado- revocó la sentencia que acogió los recursos de protección presentados por operadoras en contra de la autoridad fiscalizadora.

La sentencia determina que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar de la resolución: “Que, con arreglo a los términos del texto reproducido, existe en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento especialmente previsto para la sustanciación de conflictos como el planteado en estos antecedentes, esto es, cuando se considera que las resoluciones de la Superintendencia de Casinos no se ajustan a la ley, y en él se contemplan las instancias procesales idóneas para que las partes puedan hacer valer sus alegaciones y rendir las pruebas que estimen atingentes. De lo expresado cabe

concluir –como ya lo ha resuelto en similares situaciones esta Corte Suprema, verbigracia en el Ingreso N° 28.373-2015-, que no corresponde que la materia aquí debatida sea resuelta por medio de la presente acción cautelar de urgencia que no es declarativa de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran en situación de recibir el amparo que provee la presente vía constitucional, cuyo no es el caso, razón por la que el presente recurso de protección no podrá prosperar, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder a la parte recurrente”.

Por su parte, desde la SCJ señalaron que “La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha tomado conocimiento de los fallos de la Corte Suprema y una vez que se dicte el cúmplase se reiniciará el Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación para Casinos de Juego en las siete comunas con casinos municipales, de acuerdo a la normativa vigente”.

Recordemos que el proceso de licitación de las licencias municipales de casinos fue detenido por la Corte de Apelaciones el 21 y 24 de octubre del 2016, días antes del 4 de noviembre que era el plazo para presentar las ofertas técnicas, por lo tanto, faltaría conocer qué plazos dará este organismo para reactivar el proceso.