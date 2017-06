Escolar Alemán venció a Lautaro como forastero manteniéndose como líder de la competencia por la 2da División

Un triunfo que puede terminar siendo determinante en la lucha del cupo que entrega Liga Saesa a la LNB al final de su fase regular, obtuvo el cuadro del CD ABTemuco, que a orillas del Lago Llanquihue derrotó al CDSC Puerto Varas por 72-82 (45-43).

Dos grandes méritos tuvieron los dirigidos por Álvaro Acuña para hacerse de la victoria frente a un rival directo en esta disputa. El primero de ellos, la paciencia y la tranquilidad para controlar un partido apretado y a ratos de un ritmo frenético, minando las posibilidades de su rival, explotando sus debilidades, y “secando” a sus principales figuras ofensivas. Y además, el juego colectivo impuesto en el segundo tiempo, que permitió a ABTemuco desequilibrar el juego y cerrar la victoria.

En un partido con varios puntos altos, Patricio Briones fue la gran figura de los triunfadores. Ganando el duelo de la pintura a Jorge Valencia, el pivote del cuadro de La Araucanía sumó 25 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias. Edward Oyarzo se cuadró con 15 puntos (2 triples), los mismos que Felipe Acuña. Matías Villagrán firmó 14 puntos y 5 rebotes en planilla, mientras que Francisco Pavéz sumó 12 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

En Puerto Varas, saltando desde el banco, Mario Pinto fue el jugador de mayor valoración, con 18 puntos y 7 rebotes. Milenko Sepúlveda sumó 15 puntos y 7 rebotes y Jorge Valencia anotó 13 puntos, y bajó 11 rebotes. En series menores, el equipo lacustre celebró sólo victorias: 65-54 en sub 17, 82-74 en sub 15, y 72-42 en sub 13.

Segunda División: Escolar Alemán conserva liderato con triple de último segundo

El Club Deportivo Escolar Alemán de Puerto Varas logró una sufrida victoria por 62-63 (34-35) ante Lautaro, que le permitió conservar el liderato de la serie adultos del campeonato de segunda división de Liga Saesa.

En el disputado partido jugado en el gimnasio Toqui de Lautaro, los dirigidos por Miguel Colín habían logrado despegarse en el marcador tras un gran tercer cuarto. Sin embargo, en el último capítulo, y de la mano de Diego Hauri y Giglio Linfati, Lautaro atropelló y pasó arriba en la cuenta. Pero cuando quedaba solo un segundo de juego, un largo triple de Sebastián Raimann permitió la victoria de los germanos. Sergio Cárdenas, con 14 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias fue la mejor figura de Escolar Alemán. Raimann, con 15 puntos fue el goleador.

En series menores, el cuadro germano de Puerto Varas se quedó con los tres partidos, por marcadores 64-72 en sub 13, 13-102 en sub 15, y 46-68 en sub 17.

Cabe señalar que por la 9na fecha de la Fase Regular, en 1era división el CDSC Puerto Varas deberá visitar la Isla Grande de Chiloé para enfrentar a ABA Ancud, en tanto que Escolar Alemán recibirá a la escuadra de CDM Loncoche.