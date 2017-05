Director Secpla indicó que se presentará una apelación antes del viernes sobre el proyecto “Mejoramiento de plaza Los Avellanos en Lomas 6”

De acuerdo al documento los vecinos están en “desacuerdo del cambio de uso del suelo de esta plaza”

Durante el transcurso de la semana pasada, a través de un correo electrónico, se nos hizo llegar una presentación realizada por Marco Antonio Guineo, vecino del sector Lomas 6, ubicado en el sector de Puerto Chico, y que dice relación con un recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, debido a que un grupo de vecinos no está a favor del cambio del uso de suelo de una plaza del sector por el proyecto de “reposición de Multicancha”.

El escrito señala que “… quiero fundamentar mi presentación y ahora me refiero a los hechos. Postulé a estas casas de carácter social, a través de un comité de vivienda, donde el proyecto se presentó en conjunto con la empresa “Baquedano” al SERVIU, en este proyecto vienen determinadas las áreas de equipamiento y las áreas verdes, las que quedan muy acotadas para cumplir con la ley de urbanismo, de cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante y así poder dar un mayor número de viviendas a los postulantes, dicho esto, nos enteramos por una Radio Local “Gratissima”y publicación del Diario El Heraldo Austral (15 de marzo 2017) y con mucha sorpresa, todos los vecinos que vivimos en el contorno de esta área verde, que se postuló un proyecto al Gobierno Regional de Los Lagos, llamado “Reposición de Multicancha”, dejo en claro, que nunca ha existido en el lugar alguna cancha construida, por lo tanto, el proyecto municipal no tiene relación con la realidad y nuestra población cumplió recién 5 años”.

“Los vecinos que viven en el entorno a esta plaza (área verde mencionada) dentro de los cuales me incluyo, estamos en desacuerdo del cambio de uso del suelo de esta plaza, en pasar de área verde a equipamiento, cuya decisión tampoco cuenta con acuerdo del Concejo Municipal, por lo tanto, el responsable técnico del proyecto “Reposición de Multicancha” es el Señor Ignacio Chávez, Secplan de la Municipalidad de Puerto Varas, a quien hemos manifestado nuestra oposición, presentando argumentos sólidos que no se han considerado y que fueron presentados en reunión con la Junta de Vecinos “Lomas 6” el día 20 de abril 2017. Entiendo que según la ley 18.695 Orgánica de Municipalidades la responsabilidad en estos actos recae sobre su jefe directo, el Alcalde de la Comuna Ramón Bahamonde Cea, por esta razón presentamos el recurso de protección en contra del Alcalde de Puerto Varas”.

En este contexto cabe señalar que el recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de la capital Regional el pasado día viernes, ante lo cual, Marco Antonio Guineo, señaló “por mi parte represento a los vecinos del área donde se quiere hacer la multicancha, nosotros no nos oponemos al mejoramiento de la plaza, pero no queremos una cancha. Nosotros presentamos una carta al municipio y no nos tomaron en cuenta. El recurso fue acogido el día jueves, yo llamé a la Corte y me dicen que la Municipalidad tiene 5 días para hacer sus descargos”.

Director Secpla indicó que el proyecto se denomina “Mejoramiento de plaza Los Avellanos en Lomas 6”

Referente al proyecto el Director Secpla, Ignacio Chávez, explicó “efectivamente el día viernes fuimos notificados a través de la corte de apelaciones por un recurso interpuesto por un vecino en representación de 17 vecinos más aproximadamente del sector de Lomas 6. Primero, debo ratificar y aclarar que este proyecto no es para una reposición de una multicancha como el señala, sino que el proyecto se llama “Mejoramiento de plaza los avellanos en Lomas 6”, este es un proyecto Fril aprobado por el orden de los 27 millones de pesos aproximadamente y tenemos el rechazo de este vecino quien presentó el reclamo, pero en el mismo documento tenemos la solicitud de la Junta de Vecinos y un documento de aprobación de este proyecto con 90 firmas, es decir, tenemos 90 personas a favor y 17 en contra que no quieren nada, no quieren mejoras en espacio público, la lógica de cualqueir vecino sería que el municipio invierta y mejore los espacios públicos así lo quieren estas 90 familias. Nosotros estamos presentando un proyecto super integral que es con mejoras en ilumnación, prados, en la circulación del sector, le cambia la cara en un 100% respecto a lo que existe hoy día”.

Respecto al proceso legal, Chavez acotó “nosotros el día viernes fuimos notificados y tenemos un plazo de 5 días hábiles, entonces tenemos hasta este día viernes para ingresar nuestra apelación y será la justicia quien debe pronunciarse respecto a quien tiene razón”.