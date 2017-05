De acuerdo a lo manifestado por Víctor Reyes, este año hay dos procesos administrativos en desarrollo y en proceso de fiscalización de la escuela Reinaldo Raddatz, Cristo Rey y Colonia Río Sur

Tras la movilización de brazos caídos realizada por los estudiantes del Liceo PAC que se suman a los problemas de la Escuela Reinaldo Raddatz, Mirador del Lago y Las Camelias, tomamos contacto con el Superintendente de Educación, Víctor Reyes, para que nos explique en qué van las fiscalizaciones realizadas al DAEM local tanto el año pasado como en el presente año, y en definitiva tener la opinión de la autoridad ante problemas que se repiten como la falta de calefacción y agua en algunos establecimientos, además de problemas en la infraestructura de otros recintos educativos municipalizados.

-Como Superintendente de Educación ¿cuál es su parecer sobre estas situaciones que se están viviendo en la educación puertovarina?

Estamos en conocimiento de la situación que está viviendo Puerto Varas y ya desde el año pasado se generó una situación bastante conflictiva como ustedes podrán recordar y que permite indicar que a la fecha nosotros tenemos, desde el 2012 hasta ahora, 36 procesos de fiscalización y procesos administrativos, la mayoría de los cuales han culminado con sanciones, otras con amonestaciones, pero la mayoría con sanciones de carácter pecuniario, de modo tal que nosotros como institución hemos estado permanentemente en procesos de fiscalización a los distintos establecimientos de la comuna de Puerto Varas.

El año pasado, solamente dentro del total de estos 36 procesos se instruyeron 10 y este año tenemos en desarrollo dos procesos administrativos y, en proceso de fiscalización todavía la Escuela Reinaldo Raddatz, la escuela Cristo Rey, la Escuela de Colonia Río Sur, y aparte de aquello, nosotros hemos solicitado también -porque esto forma parte de una programación que se elabora anualmente por la Superintendencia- que podamos realizar durante este año una fiscalización integral de todos los establecimientos municipales de Puerto Varas que no estaban incluídos en la muestra original, de modo tal de poder tener, en consecuencia, durante este tiempo, una visión completa respecto de la situación completa que está afectando el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales municipales de la Comuna de Puerto Varas. Esa solicitud la hicimos hace algún tiempo, fue autorizada, de modo tal que nuestra Unidad de Fiscalización está programando llevar adelante ese proceso que, como digo, significa una fiscalización integral que permita, en definitiva, constatar en terreno la situación en que se encuentra cada establecimiento en materias de infraestructura, de seguridad y de la forma en que están funcionando para los efectos de poder entregar los servicios educativos que los niños requieren.

En su oportunidad, el municipio contrajo compromisos de ir enfrentando estos problemas que corresponde que efectivamente sean resueltos por el sostenedor para cuyos efectos se les transfieren los recursos y subvenciones correspondientes, donde el sostenedor, el municipio y DAEM correspondiente, puedan llevar adelante las soluciones, poder ojalá anteponerse a los problemas y poder obtener o gestionar los recursos necesarios para que estos problemas puedan ser resueltos adecuadamente, porque efectivamente cuando nosotros constatamos estas situaciones lo que hacemos es aplicar sanción, pero la solución no está en nuestras manos, la solución la tiene que dar el sostenedor que en este caso es la Municipalidad a través del DAEM. De modo tal que en ellos cae la responsabilidad de invertir adecuadamente los recursos, invertir en forma oportuna y preventivamente también para evitar situaciones como las que se producen en materia de calefacción que es un tema que está súper presente por las bajas temperaturas, de hecho el Liceo PAC entiendo que está movilizado por la misma causa, hay otros establecimientos que pueden estar sufriendo el mismo problema y efectivamente quien tiene que preveer que los sistemas de calefacción o de refrigeración según corresponda, de acuerdo a la temporada funcionen adecuadamente, porque tiene que cumplir con la normativa vigente y si no la cumplen se exponen a la fiscalización nuestra y las sanciones correspondientes.

-Durante este cambio de Jefatura Comunal ¿ha tenido la oportunidad de conversar con el Alcalde Ramón Bahamonde o con la Jefa DAEM respecto a cómo se van a ir solucionando estos conflictos estudiantiles que se mantienen desde el 2016 bajo las mismas temáticas o similares?

No, con el actual alcalde no hemos tenido contacto. Sí con la Jefa del DAEM que viene frecuentemente a la Superintendencia por distintas materias y ella está plenamente consciente, yo creo, de la situación que se está viviendo ahí y su tarea es justamente ver de qué manera, con el impulso del municipio, ir enfrentando estas situaciones que son temas propios de la Administración en los cuales nosotros no tenemos intervención.

-¿Sobre los procesos realizados durante el año pasado que nos puede detallar?

Los 10 procesos del año pasado están en tapa de desarrollo, son procesos largos e implican que el sostenedor, en este caso el municipio, recurre de reclamación, pero la verdad es que ya están terminados y se ha traducido en una sanción de multas.

-¿Entre qué montos oscilan estas multas?

Bueno depende de la gravedad de la infracción pero van desde las 51UTM hasta las 1000 UTM, esa sanción máxima es muy raro que se apliquen porque significa efectivamente privar al sostenedor de los recursos que necesita, pero varían, dependen de la gravedad de la falta, la trayectoria del establecimiento, un montón de factores, también de las circunstancias atenuantes que puedan existir, porque aquí hay un debido proceso que permite que el sostenedor pueda formular sus descargos y dar las razones por las cuales algunos temas no son debidamente resueltos y eso se pondera de acuerdo a los antecedentes del proceso mismo.

-Ahora imaginamos que como Superintendente y puertovarino está esperanzado con que estas situaciones, como la de la calefacción actualmente, se subsanen

Exactamente y nuestro llamado es que las autoridades correspondientes puedan enfrentar estos problemas en forma oportuna, adecuada, y no esperen que el conflicto estalle por cuanto eso significa generar una serie de dificultades adicionales. Yo creo que estas materias deben ser analizadas por el municipio a través del concejo municipal, por la jefatura del DAEM y dar oportunamente las soluciones y buscar los mecanismos que permitan evitar este tipo de conflictos.