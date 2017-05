El fiscal Marco Muñoz se refirió en extenso al año y cuatro meses que hubo en la suspensión del juicio tras recurso presentado al tribunal Constitucional

Luego de un año y medio de la suspensión del juicio que tiene como imputados al ex alcalde Juan Fernando Vásquez, al ex concejal Fernando Acuña, al Abogado Luis Urrutia y Luis Saavedra, producto del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que fue sometido a tramitación y que finalmente fue rechazado, el juicio será reanudado el próximo 7 de junio. Por lo anterior, conversamos con el Fiscal Marco Muñoz, quien representa al Ministerio Público en esta causa, para tener sus impresiones por el tiempo que ha transcurrido y que en su momento causó impacto en la cuenca del lago Llanquihue.

-En qué va el tan bullado caso de Llanquihue que fue suspendido por el Tribunal Constitucional?

El día 4 de abril del año 2017 el tribunal Constitucional resolvió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó el imputado Juan Fernando Vásquez, lo rechazó y dispuso que se alcen todas las suspensiones y medidas que se habían decretado en la causa, entre ellas la suspensión del juicio penal que se seguía.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice que cuando hay un alcalde o un concejal que es acusado por un delito que merece pena aflictiva (de tres años y un día hacia arriba) en este caso estábamos acusando por pena aflictiva, el efecto que se produce, y la ley lo dice, se suspende el ejercicio de la función tanto el concejal como el alcalde, entonces cuando nosotros acusamos, al día siguiente que el Ministerio Público acusa, se envía un oficio a la Contraloría, al tribunal Electoral y al secretario municipal (Llanquihue) comunicando este hecho. En vista de eso, surte efecto lo que está contemplado en la Ley, que es la suspensión del cargo mientras no se resuelva. A partir de esta suspensión, se tuvo que nombrar otro alcalde (Víctor Angulo) y lo que pasa es que el imputado Juan Fernando Vásquez, interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional reclamando que esa norma que dispone la suspensión del cargo era inconstitucional, por diversos motivos.

El Tribunal Constitucional recibe este requerimiento, lo acoge y dice mientras yo no resuelva esto voy a suspender el juicio, y de ahí se suspende el juicio cuando íbamos en la jornada 20 a 25, el juicio lo suspendió el 30 de noviembre de 2015.

Luego de eso, el Tribunal se dio el tiempo para resolver. Transcurrió un año cuatro meses y fracción, y lo rechazó y autorizó que se alzarán las medidas que se habían decretado, entre ellas la suspensión del juicio, esto fue el 4 de abril de 2017.

En atención a eso se programó una audiencia que se hizo el pasado 26 de abril en donde concurrieron todos los intervinientes, es decir, todos los acusados con sus defensas, la Fiscalía y el Consejo de defensa del Estado, y se dispuso por el Tribunal la continuación del Juicio.

-¿Este juicio parte de nuevo o desde donde había quedado?

Este podía continuar desde donde había quedado y se reiniciará el 7 de junio del año 2017, ahí retomamos todo.

-¿Concurrió el abogado imputado Miguel Urrutia ya que él no se había presentado a una audiencia?

Se presentó. En una audiencia anterior no se presentó pero solicitamos que estuvieran todos presentes. Nosotros sosteníamos que era una situación que debía resolverse, era necesario e indispensable la comparecencia de todos los imputados y en el caso del imputado Urrutia confluye en la misma persona, tanto la calidad de imputado como de abogado, porque él como abogado se representa a si mismo, entonces era necesario que estuviera, no podía llevarse a cabo esa audiencia sin la comparecencia de uno de ellos.

-¿Los imputados siguen siendo los mismos?

Juan Fernando Vásquez, Fernando Acuña, Miguel Urrutia y Luis Saavedra

-A los imputados se les acusa de malversación de caudales públicos

Delitos reiterados de malversación, delitos reiterados de negociación incompatible y en el caso del abogado Miguel Urrutia Tobar, como encubridor del delito de malversación y de prevaricación de abogado.

-¿Qué acciones faltan en este juicio?

Falta que declaren muchas personas todavía, falta prueba. Nosotros estimamos que faltan alrededor de 10 a 15 días por el lado nuestro para terminar de rendir la prueba, debiesen ser continuos (de lunes a viernes) aunque el tribunal eventualmente podría programar una audiencia para el día sábado como ocurrió en este caso que lo hizo.

-Cuando se retome el juicio en junio ¿ahora se va a terminar?

Esto va a terminar, que era nuestra idea desde un principio, nosotros igual representamos, observamos y nos opusimos a esta medida que dispuso el tribunal Constitucional que en su esencia no tenía ninguna relación con la cuestión de fondo que estamos viendo acá, porque independiente de lo que se resolviera allá, ya sea que acogiera el reclamo o lo rechazara, eso en nada incide en el juicio oral. No tenía mucho sentido, ni menos razón de ser, la tardanza que obviamente hace cuestionar el acceso a la justicia de forma oportuna, de hecho en el caso de algunos imputados como Miguel Urrutia interpuso un recurso de protección en contra de la sala del Tribunal Constitucional que dictaminó la suspensión del juicio, porque le afectaba en su derecho de ser juzgado en un tiempo razonable. Nosotros compartimos plenamente ese criterio, afecta el derecho a toda persona a ser juzgada en un plazo razonable y sobretodo cuando en este caso se transcurrió un año cuatro meses para que se diera un sentencia. Pero hace cuestionar también, como un tribunal que no es un órgano que compone el Poder Judicial, no es un tribunal ni en la corte suprema, de apelaciones, o de justicia ordinario en este caso tribunal oral en lo penal, intervino en la actividad de otro poder del estado, otro tribunal, paralizando la acción judicial y, obviamente, la naturaleza de los debates que se dan en ese tribunal tienen un componente político que afecta el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional, en este caso el tribunal Oral en lo Penal. Esperamos continuar con la prueba y rendirla de acuerdo a nuestras expectativas.

-¿Cuántos testigos faltan?

Alrededor de 40 personas.