Pasadas las 13:00 horas de este viernes, el Ministerio Público realizó una audiencia de formalización al ex funcionario municipal, Nelson Montoya, por el cargo de “Atentado contra la Autoridad”, decretando una medida cautelar de prohibición de acercarse al alcalde, luego de lo cual fue puesto en libertad.

En noviembre de 2016 Nelson Montoya, ex cuidador del cerro Philippi, fue desvinculado por la administración anterior y entabló un juicio contra el municipio, caso que lleva el abogado Cristian Hales. De acuerdo a lo señalado por Hales, la Municipalidad debe pagarle a Montoya una suma superior a $18 millones por despido injustificado de acuerdo a la Ley Bustos, y los abogados del municipio le habrían dicho que su caso se iba a ver en concejo donde podrían llegar a un acuerdo para el pago y evitar ir a juicio por este asunto.

Bárbara Schmidt, asesora jurídica de la municipalidad, por otro lado señaló “nosotros tenemos una causa laboral vigente con Nelson Montoya, estábamos negociando. El día de ayer habíamos llegado a un acuerdo con su abogado. Nelson Montoya no quiso aceptar la negociación y hoy llegó al concejo acusándonos de mentirosas”.

Montoya se presentó en el Concejo Municipal del pasado jueves 4 de mayo porque le había llegado un certificado municipal diciendo -con fecha 12 de abril (imagen 1) –que su causa se iba a presentar ante el concejo municipal con fecha 7 mayo (fecha que estaba errónea porque el 7 de mayo es domingo). Al término del concejo y viendo que su tema no había sido puesto en tabla, la señora de Montoya, Paola Sandoval Pizarro, comenzó a increpar al alcalde a gritos pidiendo explicaciones mientras éste salía de concejo por la salida principal de Del Salvador, mientras Sandoval lo seguía increpando y Montoya seguía alegando con el alcalde.

De acuerdo a lo señalado por Lorena Celis, asesora jurídica de la municipalidad, respecto de este incidente “el día de hoy (jueves) alrededor de las 12:30 horas cuando el alcalde ya se retiraba del concejo, este señor en compañía de su señora se acercaron, lo abordaron y lo amenazaron. El señor Montoya le dijo textualmente – ¡Te voy a pegar! – Además quiero manifestar que hay testigos presenciales de estos hechos y de los dichos. Y si no hubiera sido porque un funcionario municipal se interpuso entre Montoya y el alcalde, este habría sido efectivamente agredido”.

Por su parte Montoya, quien se presentó en las oficinas de El Heraldo Austral en la tarde de ayer portando una grabación del incidente, la cual está muy poco clara y no permite realmente apreciar los hechos, señalinjustificadoepdido de buena fe dejar el tema enel tribunal parq eu lso concejales autoricen el pago de 18 millones por despido ó que él nunca había amenazado al alcalde con que le iba a pegar y menos a matar, como tampoco había intentado agredirlo…”estoy enfermo señaló, tengo tres infartos y el brazo derecho lo tengo afectado en el mango rotatorio”.

Relató Montoya…“Yo me presenté al concejo municipal ayer porque tengo un juicio laboral con el municipio en el cual por orden del alcalde la abogada del municipio me han pedido dos veces suspensión del juicio para ponerlo en tabla para que los concejales aprueben el pago de lo que a mi se me adeuda. Ayer fui para allá y después que terminó el concejo le preguntamos por qué razón no lo había puesto en tabla…yo le increpé la situación porque he perdido varios meses desde febrero a la fecha porque ellos me han pedido de buena fe dejar el tema del tribunal para que los concejales autoricen el pago de 18 millones por despido injustificado. En ningún minuto le dije te voy a pegar, ni lo traté con groserías ni le dije te voy a matar o te voy a pegar, ni tampoco interrumpimos el concejo municipal…incluso él cuando estábamos conversando insultó a mi señora y le dijo…”yo no hablo contigo vieja tal por cual” y sale en la grabación …me mamé todo el día de ayer detenido y me fueron a buscar de investigaciones en dos autos, con siete personas en total a mi casa y yo les dije que no podía salir porque estaba con mis tres hijos más chicos, que esperaran a que llegue mi señora, pero me dijeron que tenían orden de detenerme de inmediato así que le dije a los niños que se vistieran y partí con ellos a la PDI, donde mi señora tuvo que ir a buscarlos después”.

Consultado el fiscal Daniel Alvarado, éste detalló que Montoya había sido formalizado por delito especial que establece el código penal que se llama “Atentado contra la Autoridad”, art 262 del código penal, “y se aplica en este caso toda vez que Montoya habría amenazado con agredir al alcalde en razón de su cargo como jefe comunal por un conflicto que él mantendría con la municipalidad respecto de una relación laboral previa…y se determinó como medida cautelar, la prohibición de acercarse al alcalde en cualquier lugar donde éste se encuentre sin perjuicio que tiene Montoya de acudir a la municipalidad a hacer trámites y a ir al concejo, lo que no puede hacer es acercarse a la persona del alcalde o a su domicilio. Se recogió el testimonio del alcalde y dos testigos presenciales que dan cuenta de insultos, amenazas e intento de agresión, incluso una de las personas se tuvo que interponer para evitar la agresión”.

Al preguntarle respecto de la grabación que tenía Montoya, el Fiscal Alvarado señaló que “tiene todo el derecho ciudadano a acompañar esa grabación en la investigación, ya que se puede periciar. Esta investigación está recién comenzando y la formalización es solo una comunicación de cargos” finalizó Alvarado.