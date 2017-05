Puerto Varas tiene una de las mejores marraquetas de la Región

Patricio Campos, Contador Auditor de profesión, titulado de la Católica y con 20 años de experiencia en su carrera, dejó todo tirado por seguir su pasión por la panadería y llegó a Puerto Varas a poner las manos en la masa.

“Me apasiona y me encanta la panadería. Llegué a Puerto Varas el año 2008 y no había buen pan, no me gustaba el pan que hacían acá y por ahí empezó el tema. Empecé a investigar, a ver, había incursionado en el tema de la panadería más que nada por una afición y de ahí ya me picaba el bichito y decidí tirarme, sentí que esto era lo mío y acá estoy hace tres años. Queremos mostrar que acá se pueden hacer cosas buenas, la materia prima que tenemos es muy buena”.

Hace dos semanas Panadería Don Pato participó del concurso La Ruta de la Marraqueta, motivado por la Molinera que le entrega la harina, y resultó ganador del segundo lugar entre más de 17 competidores, muchos de ellos grandes panaderías de Puerto Montt.

“Salimos segundos en la ruta de la marraqueta y sacamos un pan -de los que había horneado ese día en la mañana- y partimos a Puerto Montt a concursar ya que me había comprometido con mi proveedor y fui en la mañana y la entregué y volví a las 12 para la premiación. Estábamos conversando y, de repente, dicen 2do lugar Panadería Don Pato. Creo que para mi que incursiono por primera vez en esto, es muy satisfactorio. Habíamos 17 panaderías entre Puerto Montt y Puerto Varas. De Puerto Varas fuimos dos o tres, pero de Puerto Montt estaban las grandes panaderías con años de experiencia y eso dice que estamos haciendo bien las cosas y te da ánimo de seguir y mejorar”.

“Invito a la gente que nos conozca, que venga…tenemos buen pan, tenemos un pan rico, uso muy poca materia grasa, de hecho hago más variedad de pan y no uso manteca, son súper naturales”.

Panadería Don Pato

De 9 a 19 horas

de Lunes a Viernes

Sábados de 9 a 14 horas

Colón 300, esquina Maipo

(con estacionamiento

en la esquina)