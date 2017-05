Según cifras de la ASPS:

● Según cifras de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Plástica, la generación Millennial consulta cada vez más por cirugías plásticas y se practica más de 400 mil procedimientos al año en Estados Unidos.

● En Chile también han aumentado las cirugías en jóvenes por la sobreexposición en redes sociales y otros medios de comunicación.

La demanda de los millennials -jóvenes entre 20 y 35 años- por tratamientos de belleza invasivos y no invasivos ha aumentado en los últimos años. Según los datos de la Sociedad Norteamericana de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos se practican cerca de 400 mil procedimientos anuales a ese segmento.

“Este aumento en la demanda representa un desafío importante para nuestra especialidad”, asegura la Presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Dra. Montserrat Fontbona, y agrega que esta alza entre los jóvenes se explica porque han perdido el miedo a los tratamientos estéticos y por la popularidad de tratamientos no quirúrgicos como el bótox o quirúrgicos como el aumento mamario.

“América Latina es uno de los lugares que marca pauta a nivel mundial en términos de cirugía plástica estética, especialmente países como Colombia y Brasil. En Chile, estas tendencias llegan más rápido, por lo que cada vez es más frecuente recibir a pacientes jóvenes en las consultas pidiendo parecerse a alguien famoso, apreciándose un aumento progresivo en tratamientos estéticos invasivos y no invasivos”, enfatiza Fontbona.

Algunas de las características de la generación Millennial son el gusto por la inmediatez y su alta exposición en redes sociales y medios de comunicación. “Cuando las personas ven que alguien de la farándula publica un tratamiento en Instagram o Facebook, se genera un aumento progresivo de los pacientes que solicitan agendar una hora con algún cirujano plástico”, afirma la especialista.

Además, los procedimientos no quirúrgicos se han vuelto muy atractivos para el público joven porque no requieren periodos post-operatorios extensos. “Procedimientos estéticos como el bótox y los rellenos faciales son accesibles y el tiempo de recuperación es reducido, lo que los hace muy atractivos para este segmento etáreo. No obstante, es fundamental que la aplicación de estos sea realizada por especialistas con una adecuada capacitación en su aplicación a fin de lograr resultados satisfactorios”, concluye la presidenta de la SCCP.

Las cirugías plásticas más solicitadas por los millennials son la corrección de orejas, lipoaspiración, rinoplastía, mamoplastía reductiva y de aumento en el caso de las mujeres, ginecomastia y pseudoginecomastia en hombres.