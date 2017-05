Con un acto realizado en el gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro en Chiloé se dio inicio a las entregas de equipos Me Conecto Para Aprender en la región de Los Lagos y que beneficiará a 6442 estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos.

Esta iniciativa que se implementó en el año 2015, con la Reforma Educacional, busca garantizar el derecho a una educación de calidad, acortando la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, entregando a los estudiantes un computador portátil con banda ancha móvil, además de recursos educativos digitales.

“Este es el tercer año consecutivo que los alumnos de 7° básico de la Educación Pública, reciben su computador con internet, y este año adicionalmente, se incluyó una pulsera reloj que sirve para ver las calorías que gastan y así, controlar su peso, evitando la obesidad. Este es un logro de una política de gobierno; la Presidenta Bachelet al colocar en primer lugar una Reforma Educacional, tiene por objetivo, acabar con las brechas, que es precisamente lo que estamos consiguiendo con este programa, terminar con una brecha digital”, con estas palabras el Seremi de Educación, Pablo Baeza, resaltó la importancia que tiene esta política de gobierno para los jóvenes de la educación pública.

Asimismo, el representante del Mineduc, agregó que “hay otros tipos de brechas, como es no poder estudiar por recursos, problema que se termina con la llegada de la gratuidad. Este año vamos en el segundo año de gratuidad, y como gobierno estamos comprometidos en seguir fortaleciéndola. Además se suman los nuevos jardines infantiles, entregas de textos escolares, equipamiento artístico, lo que demuestra que la inversión en Educación, es muy cuantiosa, como nunca antes en la historia de Chile, y eso significará un antes y después. Y creemos que muchos se sentirán orgullosos de la Educación Pública y preparados para el mundo que viene”.

En tanto, para el Gobernador de Chiloé René Garcés, la entrega de este beneficio tiene un sentido especial, sobre todo “entendiendo la situación geográfica de Chiloé, ya que me imagino que para las comunas que tienen islas y sectores rurales, recibir un computador en séptimo básico es tremendo. La gente que vive acá puede percibir lo que significa este tremendo avance del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en lo que es la Reforma Educacional y en este programa Me Conecto Para Aprender, y que de alguna forma uno ve lo que está sucediendo, dignificar la educación es también entregarle los medios y las herramientas tecnológicas necesarias para que los jóvenes se desarrollen, contar con computadores para todos los alumnos de la educación pública de 7° básico es un tremendo avance y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo”.

En total, en la provincia de Chiloé serán 1650 equipos computacionales los que se entreguen a través de este programa. Las entregas, que comenzaron en Castro y se extenderán durante todo el mes de junio, incluyen además del computador, una mochila y una pulsera electrónica, como parte del programa “Contrapeso” de Junaeb.

Yosselin Zúñiga, de 13 años, alumna de 7° básico de la Escuela Rural de Quiquico que vive en el Sector Rural de San José, Castro, y que recibió esta tarde su computador Me Conecto aseguró que “este computador es una gran ayuda, porque se me hacía muy difícil hacer las tareas, especialmente conseguir internet, que es algo que no se encuentra fácilmente donde vivo; tenía que ir a la casa de mi tío los fines de semana o en la semana, para poder hacer mis tareas. Igual era complicado porque tenía que viajar, con el pago del pasaje, era complicado. Esto me va a ayudar a mí y a mi familia, porque es una gran ayuda. Creo que me va a ayudar en mis estudios, porque ya no tendré que viajar para conseguir computador”.

Quien también se mostró muy contenta con esta iniciativa fue la madre de Yosselin, Evelyn Cárdenas Cárcamo, además madre de otros cinco hijos, al ser consultada por esta entrega dijo que “para mí es una tremenda posibilidad, sobre todo para la parte pedagógica, pues podrá realizar sus tareas. Era complejo no tener computador con internet, y antes usaba sólo celular, así que con esto le será muy fácil. Ella es muy buena alumna, así que lo tiene súper merecido. Yo estudié con Gratuidad, así que siempre los insto a seguir estudiando, a superarse. La educación es un ámbito maravilloso; soy Técnico en Educación Parvularia gracias a la Gratuidad, y por eso siempre los motivo a estudiar”.

Las entregas de equipos Me Conecto se realizarán en todas las comunas de la región, sumando a más de 6 mil jóvenes, que podrán contar con un equipo tecnológico y además ahora con la pulser inteligente que a juicio de la Directora Regional de Junaeb, Alicia Coronado, responde a que “ como Gobierno estamos preocupados de la salud de los estudiantes, entregando la Pulsera Inteligente, como parte del programa Contrapeso, que mide el movimiento y calorías gastadas. Nosotros vemos la educación de manera integral”.