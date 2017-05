La información fue proporcionada por la directora DAEM a partir de lo expuesto por el Alcalde Bahamonde en el último concejo municipal

Durante la última sesión de Concejo Municipal, se dio una alarmante cifra respecto al número de licencias médicas tanto de asistentes de la educación como docentes y que durante los meses de Marzo y Abril alcanzaron las 180.

Por lo anterior, tomamos contacto con la directora DAEM, María Luisa Rivera, para conocer en detalle esta temática bastante alarmante si te toma en consideración que sólo van transcurridos 3 meses desde que el alumnado de la educación municipalizada comenzó las clases.

Como directora DAEM ¿qué nos puede señalar sobre esta cifra dada a conocer por el Alcalde Bahamonde respecto a la cantidad de licencias médicas y cuáles son los datos actualizados al día de hoy?

Efectivamente, los dos primeros meses del año llegamos alrededor de las 180 licencias médicas como informó nuestro Alcalde, pero a raíz del llamado de ustedes, actualizamos los datos al día de hoy (ayer) pero no ingresando las licencias de hoy que habían cinco para ser ingresadas. Tenemos un total de 224 licencias al día jueves 18 de mayo, de las cuales de docentes son 94 sumando 1.195 días y los asistentes de la educación son 130 sumando 2.017 días.

-En ese contexto, como Directora DAEM a pocos meses que los escolares volvieran a las aulas no dejan de ser cifras sorprendentes pese a lo que ya había ocurrido el año pasado con esta situación

Es muy preocupante que tengamos tanta licencia médica. Debo decir que hemos logrado cubrir en forma oportuna las licencias médicas de los docentes que es una situación muy preocupante, porque nuestros niños no pueden perder clases, los directores han previsto tener profesores contratados por la Subvención Escolar Preferencial (SEP) también se suman personas que están en el equipo de educación diferencial y los asistentes de la educación que están en aula también, por lo tanto, no hemos perdido clases que es el fin último, que nuestros estudiantes puedan dar cuenta del curriculum completo y no vayamos dejando brechas en ese sentido. Ahora lo preocupante es la cantidad de licencias médicas. Yo no soy quien para cuestionar que las personas efectivamente se puedan enfermar, pero hay varios elementos que nosotros estamos trabajando. Primero que todo tiene que ver con clima laboral, segundo tenemos que ver también que dentro de esta lógica también hay abuso de licencias y vamos a dar referencia al COMPIN para que nos aclare algunas situaciones, o nos ayude a poder entender la cantidad de licencias médicas que tienen algunos profesionales y asistentes de la educación, y hacer una alianza estratégica con el Departamento de Salud para poder ver si tiene que ver con que no nos hemos preparado bien para las situaciones de cambios climáticos. Estoy pensando en la vacuna para sobrellevar bien la gripe invernal, etc, temas que podemos abordar como comuna.

Cuáles son los establecimientos que mayor cantidad de licencias médicas presentan y si ha podido conversar con los respectivos directores de esos establecimientos para ir mejorando en estas temáticas?

Los asistentes de la educación, la mayor cantidad de licencias médicas recae en el Colegio de Nueva Braunau , tenemos 30 licencias médicas. Ahí, hay un tema que efectivamente lo hemos conversado con el director, en realidad hemos conversado con los directores de todos los establecimientos sobre estos temas porque a todos les preocupa no contar con el equipo completo, hay ahí un tema que tenemos que conversar con la Asociación porque tenemos varias personas que han tenido muchísimas licencias, y lo más probable es que tomemos la decisión de desvincularlos en virtud que están cumpliendo más de182 días de licencias en menos de dos años, y eso evidentemente habla que no hay salud compatible con la acción que ejercen.

El Colegio Mirador del Lago es el que tiene más licencias médicas de docentes, son 33 licencias en relación a los docentes. Como le digo, afortunadamente no hemos dejado de prestar el servicio educativo, las licencias se han cubierto con profesionales de apoyo. Aquí no es que los asistentes de la educación vayan a cubrir un profesional de la educación, eso por ningún motivo, las clases se cubren con docentes, incluso haciendo que el equipo de gestión vaya al aula porque son todos docentes. Los directores han tomado diferentes estrategias al respecto, como vuelvo a repetir, contar con profesionales de apoyo a través de la SEP en ambos establecimientos eso se da, y estamos dando cuenta que hay una estrategia que ellos asumieron porque esto viene pasando en la comuna hace un par de años. Lo otro tiene que ver y que me han planteado, es el clima laboral, porque hay espacios en que tenemos que avanzar para que esto se dé de mejor manera y, evidentemente, nos repercute en la salud de nuestros profesionales que haya un clima laboral fracturado o complicado, y eso se dio a raíz de las movilizaciones del año pasado en que quedaron bandos, quedaron separadas las comunidades, eso sin lugar a dudas afecta la salud de las personas. Cuando uno no está en un ambiente que te de garantías de tranquilidad, de poder trabajar como corresponde, afecta la salud de las personas y eso queremos abordar de manera mancomunada como equipo directivo en nuestras escuelas y liceos.

-A partir de esta información ¿sostendrá reuniones con los gremios de la educación, tanto con los asistentes como con los docentes, pese a que el colegio de profesores actualmente en la comuna no cuenta con una directiva?

Con los asistentes de la educación ya hemos tenido reuniones, justamente en la lógica de que ellos entiendan que es necesario poder conversar los temas y abordarlos, porque como te digo hay asistentes de la educación que están cumpliendo más de 182 días (de licencias) y que se va a hacer el estudio necesario para poder desvincular si es que fuese necesario. Porque también quiero decir muy transparentemente que nuestro Alcalde nos ha dicho que en los casos de enfermedades graves, que ameritan realmente la licencia médica por enfermedades que nos van comiendo la vida, ahí hay un gesto diferente, esto tiene que ver con otra lógica, vamos a estudiar caso a caso con nuestro equipo psicosocial. Como usted bien dice yo no tengo interlocutor en el Colegio de Profesores, pero sí tengo interlocutor en los consejos escolares donde están representados los profesores y esta es una materia que se va abordar en cada consejo escolar.

-Imaginamos en el contexto de esta revisión caso a caso, se tratará de retribuir todo lo que docentes y asistentes han entregado a la educación de la comuna en los casos que presenten enfermedades tomando esos casos como excepcionales

Absolutamente, ese es el mandato de nuestro alcalde, en eso él tiene la calidad humana que ya ha demostrado en el tiempo que ha sido alcalde, nos ha mandatado a mirar el caso a caso en la misma lógica que usted dice, todo lo que amerita ser cautelado de manera especial porque ha entregado toda su vida a la educación pública, porque ha hecho un esfuerzo de estar presente y trabajar, como es el caso de la asistente de la educación que trabaja en el Grupo Escolar que ha estado siempre disponible para nuestra educación pública, claramente que son casos que se van a tener en consideración al ahora de la toma de decisiones.