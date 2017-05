Series menores sacaron la cara por los locales

· Cuatro líderes en primera división de Liga Saesa



Las Ánimas, Club Deportivo Valdivia, ABA Ancud y CEB Puerto Montt lideran la serie adultos del campeonato de primera división de Liga Saesa, disputada la sexta fecha del torneo.

El CDV fue el único equipo que ganó como visitante, superando al CDSC Puerto Varas por 61-76. Las Ánimas dio cuenta en su gimnasio de AB Temuco por un claro 90-71. CEB Puerto Montt, por su parte, derrotó a Deportes Castro por 83-80. Y en la Isla de Chiloé, ABA Ancud ganó a Español de Osorno por 87-68.

En segunda división, Escuela Alemana de Paillaco terminó con el invicto del CD Escolar Alemán de Puerto Varas, quedándose con el clásico germano por 65-58. Ahora, el liderato del ascenso es compartido por los lacustres con el CSD Achao, que dio cuenta del CD Carahue por 67-54. Lautaro superó 83-54 a Gorbea en el clásico de La Araucanía de la fecha, y Osorno Básquetbol derrotó a Municipal Loncoche por 94-79.

Cuatro equipos, con récord 4-2, comparten el primer lugar de la tabla de posiciones de la serie adultos, en el campeonato de primera división de Liga Saesa 2017, tras disputarse la sexta fecha de la fase regular.

El primero del lote de punteros es el cuadro del Club Deportes Las Ánimas, que jugando en su gimnasio del histórico barrio valdiviano, dio cuenta del CD AB Temuco por 90-71 (42-35).

Otro de los líderes es el Club Deportivo Valdivia, que fue el único cuadro visitante que obtuvo una victoria en la fecha 6. El equipo albirrojo superó al CDSC Puerto Varas por 61-76 (33-32) en partido jugado en el gimnasio fiscal de Puerto Varas.

Después de una primera parte disputada y pareja, el triunfo de los dirigidos por Manuel Córdoba se concretó en un explosivo tercer cuarto, en el que los internos valdivianos Claudio Cabrera y Gerardo Isla ganaron el duelo de la pintura a Jorge Valencia, liderando a su equipo en un parcial 11-21 que permitió a los valdivianos una brecha de 9 puntos a su favor, con que pudieron trabajar en el último capítulo del juego, y cerrarlo a su favor. El otro mérito del CDV fue su buena defensa sobre los tiradores de Puerto Varas, bajando a todos su efectividad a menos de 10 puntos, lo que terminó minando las posibilidades lacustres de dar vuelta el partido.

Gerardo Isla fue la mejor figura valdiviana en el partido, con 23 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia en su planilla. Le siguió en valoración el base Erik Carrasco, que si bien sólo sumó 5 puntos, bajó 14 rebores, y regaló 6 asistencias a sus compañeros. Tomás Álvarez se cuadró con 19 puntos (3 triples), y Claudio Cabrera anotó 16 puntos, y bajó 4 balones.

En Puerto Varas, a pesar de no poder detener en el juego interno a los pívots valdivianos, Jorge Valencia fue el más valorado, con un doble doble (15 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia) que no alcanzó para cambiar la historia del partido. Mario Pinto sumó 10 puntos, y Milenko Sepúlveda 8.

En series menores, Puerto Varas cosechó victorias en sub 17 (59-47), sub 15 (61-44) y sub 13 (73-53).

El tercero de los líderes es ABA Ancud, que en una faena tranquila, dio cuenta de Español de Osorno por un claro 87-68 (50-21).

Por último, en Puerto Montt, el cuarto de los líderes, Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt, superó a Deportes Castro por 83-80 (44-37).

Segunda División: En Paillaco se terminó el invicto de Escolar Alemán de Puerto Varas.

En el clásico germano de la segunda división de Liga Saesa, se terminó el invicto del CD Escolar Alemán de Puerto Varas, que cayó como visitante ante la Escuela Alemana de Paillaco por 65-58 (32-26). Figura del partido fue el alero de Paillaco Jorge Guzmán, quien se cuadró con 13 puntos y 10 rebotes.

En series menores, la cosecha fue sólo de victorias para los puertovarinos: 46-57 en sub 13, 42-61 en sub 15, y 47-61 en sub 17.

La derrota de los lacustres en Paillaco, permitió al CDS Achao compartir el liderato adulto del ascenso, tras superar a Carahue por 67-54 (31-23). Haralt Funk fue la figura de los chilotes, sumando 17 puntos y 5 rebotes.

En series menores, Achao ganó en sub 15 por 70-24. En sub 13 (32-43) y sub 17 (46-55) la victoria fue para Carahue.

En el clásico de La Araucanía de la fecha, CD Lautaro superó a Municipal Gorbea por 83-54 (38-24), liderado por Edgardo Astete, autor de 26 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

En series menores, Lautaro se quedó con las victorias en sub 17 (86-44) y sub 13 (78-57). En sub 15, la victoria fue para Gorbea por 71-77.

Por último, Osorno Básquetbol derrotó a Municipal Loncoche por 94-79 (49-43), con Juan Fontena como gran figura, con 29 puntos, 9 rebotes (6 de ellos ofensivos), y 2 asistencias.

En series menores, Osorno logró cartón lleno: ganaron 106-19 en sub 13, 39-37 en sub 15, y 71-49 en sub 17.

PRÓXIMA FECHA: 7ª Fase Regular (Final 1ª Rueda)

Sábado 03 de Junio

Primera División

CD ABTemuco vs CD ABA Ancud

CD Castro vs CDSC Puerto Varas

CD Las Ánimas vs CEB Puerto Montt

CD Español Osorno vs CD Valdivia

Segunda División

CDM Loncoche vs CD Lautaro

CD Escolar Alemán Puerto Varas vs CDSC Achao

CD Carahue vs CM Gorbea

Escuela Alemana Paillaco vs Osorno Básquetbol

FOTOS :

CDSC PUERTO VARAS vs CD VALDIVIA: Mauricio Sáez Elgueta / Liga Saesa