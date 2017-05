Se prevé que el frente se mantendrá hasta el próximo domingo

Hasta el día de ayer el único corte de camino se registraba en la ruta 225 Ch entre Ensenada y Petrohué

Un balance respecto al frente de mal tiempo que se dejó caer sobre la región de los Lagos, realizaron la mañana de ayer el Intendente Leonardo de la Prida, el seremi del MOP, Carlos Contreras y el Director de Onemi regional, Alejandro Vergés.

En este sentido, el Intendente de la Prida sostuvo que “primero quería señalar que nosotros estimamos que fue absolutamente acertado y eficiente el haber hecho nuestro COE Regional, en como nos podíamos coordinar para esta emergencia por la alta cantidad de precipitaciones que estaban anunciadas y, efectivamente, tuvimos más precipitaciones todavía de las anunciadas. En un sector de Hualaihué precipitaron 95 mm de agua. Afortunadamente, en otras partes de la región no fue tanto llegando a 45, 60, 70 mm en algunos sectores y no tenemos reportados mayores daños. Sin perjuicio de eso, han habido situaciones de problemas como en el sector de Ensenada y otros. Quiero explicar que esto no ha terminado, esto sigue de aquí hasta el domingo que tenemos anunciado el frente de mal tiempo lo cual ya con la cantidad de lluvia que ha caído puede continuar con reblandecimientos de terreno”.

Por su parte, el Director de Onemi, Alejandro Vergés agregó “el pronóstico se fue cumpliendo, las predicciones permitieron anticiparse con algunos medios o recursos, agradeciendo el aporte de la empresa privada que nos permitió trasladar medios a Chaitén, con la Fuerza Aérea realizamos un sobrevuelo técnico particularmente en Hornopirén que le permitió a la autoridad comunal estar más tranquilo. En general, indicar que el pronóstico del tiempo se va a ampliar tal como lo decía el Sr. Intendente hasta el día domingo, por lo tanto, de lo que estamos pendiente ahora tanto con Obras Públicas como con los otros elementos técnicos, es el efecto de la acumulación que puede producir en algunos lugares remociones en masa. Mantenemos la misma condición de alerta temprana preventiva para la región porque las condiciones al momento no ameritan escalar en alerta”.

Medidas Especiales para la Ruta Ensenada Petrohué

Finalmente, el Seremi del MOP, explicó que “hasta el momento no tenemos ninguna notificación de corte de ruta, salvo en el sector Los Patos camino a Petrohué que se ha visto incrementado en los últimos años, inclusive ahora en verano después de la erupción del volcán, la maquinaria está trabajando. En cuanto a los cortes preventivos, se ha instruido que los equipos de vialidad y la empresa contratista nos informen si ven u observan algún lugar donde hay algún tipo de riesgo a los conductores, pero hasta el momento el balance es bastante positivo. El día de ayer (miércoles) anunciamos que para el caso del sector del camino a Petrohué vamos a tomar tres medidas, la primera tiene relación con las expropiaciones del camino para poder iniciar y el otro año la pavimentación de este. En segundo lugar, vamos a iniciar los estudios de ingeniería para buscar soluciones alternativas como son algunas mallas de contención para poder proteger y contener este deslizamiento de material. En tercer lugar, vamos a iniciar y ya adjudicamos un contrato con maquinaría, bulldozer, para poder hacer un encauzamiento por sobre el camino hacia el volcán y poder encauzar no solamente el río Tepú que ha presentado problemas el último mes porque está aportando mucho material y vamos a encauzar también algunos sectores del volcán. La maquinaría está contratada a partir de ayer (miércoles) y los estudios de ingeniería y las obras nosotros pretendemos hacerla a fines de año o el próximo año”.