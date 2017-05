Daniel Guerrero debe ser uno de los compositores nacionales más prolíficos de la escena musical chilena actual, con un gran número de éxitos que han interpretado famosos cantantes como Luis Jara con “Mañana”.

Daniel es un cantante atípico. Desarrolló su vocación de intérprete en el dúo La Sociedad, y luego decidió vivir la música de otra manera…”me encontré, después de La Sociedad, con más de 30 años, una vida agitada, un matrimonio a cuestas y no quería ese ritmo de vida. En ese momento quería vivir la música de otra manera, como autor y productor musical ya que siempre soñaba con eso, con marcar la diferencia siendo cantante, compositor y productor musical, tres cosas que se reúnen en una misma persona y era injusto no poder hacerme valorar por las tres cosas. Y no me da envidia que un artista tenga un éxito con un tema mío. Es una emoción muy grande, un éxito verdadero, muy poco egocéntrico y muy motivante. Me voy a morir y van a quedar mis canciones. La gente no conoce mi vida, los hijos que tengo, la vida que tengo, conoce de mi y mis canciones”.

“Y lo que me pasó fue que siempre pensé que por el hecho de generar y generar canciones que tuvieran gran trascendencia en las radios se iba a saber que era yo el que estaba detrás de esos temas y, me di cuenta, que si no no me preocupaba iba a pasar al vieja y nadie se iba a enterar. Hay un público no menor de gente que cree que después de La Sociedad no hice nada mas, y resulta que desde el 93 al 2017 no tengo un año en que no haya generado música y ha sido una obsesión permanente”.

“Este sábado en el Dreams voy a presentar un espectáculo que me llena de orgullo, en un año donde estoy sacando un sencillo nuevo. Tengo intenciones muy fuertes de que este año 2017 el público sepa de mi y volver a ser un cantante. Esta es mi gran manera de enfrentarme a una carrera como solista, mas en serio, con una banda, con una recopilación de mi carrera con La Sociedad y todo lo posterior como artista y compositor…cantar canciones que la gente no sabe que me pertenecen. En Puerto Varas no se si he tenido al oportunidad de mostrar un show como el que llevo este sábado…los espero”.

Desde el año 2000, Daniel Guerrero trabaja musicalmente junto a artistas como Zalo Reyes, Luís Jara, Maria José Quintanilla, Denisse Malebran, Laura Canoura, Buddy Richards entre otros. Por otra parte desarrolla su carrera de forma integral participando en bandas sonoras para películas (Malta con Huevo) (Se Arrienda) música infantil (Papelucho, Villa Dulce) Series Juveniles (Bakán, Magi-k) Fenómenos televisivos (Porto Seguro, Jano Aspe) artistas jóvenes y de estilos muy variados (Pali, Sabina Odone, Delisse, Daniela Aleuy, EM, 314, Difuntos Correa, Vanessa Aguilera), Además de integrar bandas como Inspector Fernández (Christian Gálvez – Carlos Figueroa) Kanguro (Christian Heyne). Este año, además, Guerrero se encuentra trabajando con 15 nuevos artistas en su productora Promo Mundo Records