Esta mañana, los apoderados de los 12 alumnos – de 1ero a 6to básico -de la Escuela Reinaldo Raddatz de Río Pescado (ubicada camino a Ensenada Km 18,5) se tomaron el establecimiento rural para exigir las mejoras que permitan a sus niños estudiar con la dignidad que se merecen.

Al respecto, Carolina Hernández, Presidenta del Centro de Padres del establecimiento rural nos señaló: “Estamos con el Colegio en Toma y decidimos no mandar a nuestros hijos al colegio hasta que no haya una solución concreta. Nosotros queremos una respuesta en este momento, que haya una solución concreta, que nos digan que esta semana se va a construir lo que está dañado por donde están ingresando los ratones, para que los niños puedan entrar a clases”.

“En esta escuela la matrícula ha ido disminuyendo año a año, antes había muchos niños, más de 100 años atrás. Los papás no tienen la posibilidad de enviar los niños afuera y queremos luchar porque esta escuela siga. No estamos pidiendo lujo, sólo que los niños tengan la posibilidad de tener una educación digna, que en la cocina no haya excremento de ratón la situación no da para más… los ratones hacen fiesta y de repente van a estar haciendo clases con los niños. No tenemos movilización, hay niños que tienen que caminar más de 12 km para llegar y somos la única escuela sin transporte para los niños. No tenemos agua potable…, necesitamos leña para que puedan tener calefacción en la sala…hay dos varas que nos van quedando….

Ya es demasiado”.