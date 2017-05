En la segunda división Colegio Alemán sumó su segunda victoria, esta vez como visita ante Municipal Loncoche

Con dos victorias en igual número de juegos, el Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt está en el liderato de la serie adultos del campeonato de primera división de Liga Saesa 2017. El cuadro puertomontino superó como local en el gimnasio Municipal Mario Marchant Binder de la capital de la región de Los Lagos, a AB Temuco por 80-73.

De este modo, CEB Puerto Montt comparte el liderato de la serie adultos con ABA Ancud, que en una sólida presentación dio cuenta a domicilio del CDSC Puerto Varas por 61-74 (27-37). El cuadro dirigido por José Luís Pisani desde el último tercio del primer cuarto, desarrolló su mejor repertorio ofensivo, de la mano de Sebastián Suárez, Pedro Sandoval, Renato Vera, y el juvenil Ignacio Becerra.

Los lacustres, en su debut como locales, no pudieron cuajar su esquema, mostrando desorden y más arrestos personales que juego colectivo frente a un equipo chilote lleno de variantes en ataque, pero además con orden y sacrificio en defensa. De hecho, en el segundo cuarto sólo permitieron 13 puntos de los puertovarinos, y en el tercer parcial 12.

Sebastián Suárez, con 27 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias fue la figura descollante de ABA, que cerró temprano su victoria y controló con éxito los ímpetus lacustres de cambiar la historia del partido en el último cuarto. Pedro Sandoval anotó 15 puntos, y el juvenil Ignacio Becerra 11. En CDSC Puerto Varas, no alcanzaron los 19 puntos, 14 rebotes y 2 asistencias de Jorge Valencia. Ronald Cruces aportó con 14, y Diego Osses con 8 unidades.

En series menores, el cuadro puertovarino logró solo victorias frente a los dirigidos por Emiliano Cuchetti: 72-48 en sub 13, 62-51 en sub 15, y 77-39 en sub 17.

Segunda División: Colegio Alemán suma su segunda victoria

El cuadro adulto del Colegio Alemán de Puerto Varas es el único líder e invicto del campeonato de segunda división de Liga Saesa. El equipo dirigido por Miguel Colín superó a domicilio a Municipal Loncoche por 70-82 (39-38), con gran actuación de Sergio Cárdenas, quien sumó 16 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias para conducir a su equipo a la victoria, que se sumó a triunfos en todos los partidos de series menores.

Tres equipos escoltan al cuadro germano en la tabla de la serie adultos: C.D. Lautaro, que jugando como local superó 82-55 a Carahue (cediendo sólo el partido de la serie sub 15); Escuela Alemana de Paillaco, que en su casa ganó a Municipal Gorbea por 83-60 (aunque cayó en los tres partidos de series inferiores); y el propio cuadro de Municipal Loncoche, derrotado por los puertovarinos.