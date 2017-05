La Alegría de ser un Voluntario Por La Alfabetización , Plan “Contigo Aprendo”, Año 2017

En Puerto Varas se realizó la Jornada de Formación Inicial de monitores y monitoras de alfabetización, cuyos objetivos fueron: conocer el método psicosocial y la propuesta pedagógica de la Alfabetización de personas jóvenes y adultas, en relación a los distintos niveles de desempeño de las personas adultas; adquirir métodos y estrategias de enseñanza para los sectores de Lenguaje y Matemática y conocer algunos aspectos del trabajo de gestión de grupos y redes.

Aproximadamente 70.000 adultos en la región de Los Lagos hoy no tienen escolaridad que supere cuarto básico, es decir hoy analfabetos reales y otros por desuso. Cifras como éstas, y aquellas que nos dan cuenta de 5.000.000 de chilenos que no tienen su escolaridad completa, fuente CASEN 2015, no dejan de ser preocupantes para una sociedad en un proceso permanente de cambio.

Hoy en día tenemos diferentes manifestaciones de analfabetismo con apellido, producto de la multiplicación exponencial del conocimiento, pero muchos de nuestros compatriotas tienen las herramientas para superarse en estos ámbitos, sin embargo, otros no.

Esta es una gran deuda de nuestra sociedad y es la que tenemos con aquellas personas, los factores causales son múltiples, pero sin embargo la escuela, donde se da la relación básica de alumno profesor cumple un rol fundamental en la permanencia del niño y joven en la etapa escolar.

Los desafíos para los monitores se inician con la búsqueda de personas que no saben leer y escribir, despertar su interés y motivarlos a estudiar, recobrar la confianza para poder despertar la receptividad y desde la experiencia de vida ir encontrándole sentido al aprendizaje.

La metodología de alfabetización está inspirada en el educador Paulo Freire, quien en su planteamiento rescata el proceso de vida, la experiencia, la cultura de cada uno de los participantes, con una concepción de una educación pertinente, significativa, transformadora y liberadora , en donde cada individuo importa.

“En esta experiencia educativa y psicosocial que dura aproximadamente siete meses se produce un enriquecimiento mutuo entre los alumnos y sus monitores, de ellos podemos escuchar relatos que hablan de la admiración que les provocan sus alumnos, los cuales son de los diferentes rincones de la región, en su mayoría urbanos, pero también numerosos alumnos que habitan en las islas de los diferentes archipiélagos, por ejemplo en la Isla Queullin en donde las personas para llegar a las clases deben cruzar los tepuales, en Chauques navegar entre islas para encontrarse con los estudiantes, en San Juan de la Costa caminar kilómetros y kilómetros para asistir a las clases, etc. Son numerosos los testimonios heroicos de alumnos como de monitores que terminan tremendamente enriquecidos en esta titánica labor, en donde se encuentran con experiencias traumáticas y de mucho dolor originados en la infancia escolar de numerosos alumnos, ”lejos las mujeres las más aguerridas, los alumnos de alfabetización, alivian el cansancio de mi extensa jornada en la escuela rural, su esfuerzo despiertan mi admiración, me dan ánimo, me alegran y potencian”, señala una de las monitoras de mayor experiencia, profesora, Yaneth Hernández de Puerto Varas. Como ella, hay monitores en todas las provincias de la región cubriendo la mayoría de las comunas” nos cuenta el Profesor Boris Roberto Subiabre S., Coordinador Regional de Personas Jóvenes y Adultas de la

Secretaría Ministerial de Educación Regional de Los Lagos

.

Si usted que tiene la dicha de poder leer esta nota, si sabe de alguien que necesita un apoyo para su alfabetización, comuníquese con los funcionarios del Ministerio de educación para orientarles y localizarles en el grupo más cercano a su domicilio. (fono 65 2 772343). Es un servicio gratuito y además de los monitores los alumnos dispondrán de textos y materiales adecuados para este proceso.

Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender,

siempre es posible volver a comenzar.