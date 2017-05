Otoño/Invierno son las mejores fechas para tatuarse

La Tatuajería Puerto Varas es la primera y única tienda de la ciudad.

Sin lugar a dudas el mundo del tatuaje en la ciudad de Puerto Varas ha tenido un gran aumento en los últimos meses, donde este arte, pasó de ser un signo de rebeldía a ser parte de la moda universal. Para otros, un estilo de vida. Los tatuajes dejaron de ser mal vistos por la sociedad y hoy son muchas las personas que deciden unirse al club de los que llevan la tinta en su cuerpo. Es cosa de ver la televisión o revistas donde publicidades, modelos, personajes etc… muestran sus tatuajes o se refieren a ellos.

La incógnita de siempre es conocer por qué una persona decide tatuarse. ¿Moda? ¿Rebeldía? ¿Amor? ¿Arte? Todas son válidas. Sin embargo, otro grupo prefiere escapar a todas esas etiquetas y declararse miembros de la cultura del arte corporal. En Puerto Varas, visitamos La Tatuajeria Puerto Varas, la única tienda establecida de tatuajes de la ciudad, ubicada en pleno centro lacustre a un costado del pasaje Ricke y Carabineros, en donde cada día llega un número para nada menor de personas de diferentes edades y clases sociales para marcar su cuerpo intentando plasmar alguna vivencia o simplemente lucir el arte del tatuaje en su piel.

Conversamos con Ángelo, Valeria y Lucas, los tatuadores y socios del estudio, a pasos de cumplir un año de existencia, que nos comentan sobre el local:

“La idea del estudio es salir del concepto ”oscuro y rockero” no dejando este ámbito de lado, pero sí integrando este ambiente entre otros. Lo que queremos lograr es entrar a la mayor cantidad de público posible, pasando por diferentes estándares sociales, tribus urbanas y edades. El tatuaje es un arte universal, por ende, cualquier persona puede llevarlo en su piel. Nosotros nos preocupamos desde la imagen del local hasta la música que ponemos, siempre variando e incluyendo para que el cliente se sienta lo mas cómodo posible.”

Además nos comentan sobre los tatuadores del local.“ Estamos invitando siempre artistas de otras ciudades y países, por ejemplo hace unos días estuvo Aaron Puschel de las islas polinésicas, Ignacio Andrés de Santiago, y Carlos Sánchez, nuestro vecino y amigo de Alerce que además de tatuar, fabrica las máquinas de tatuajes ”D’karlos”. Ahora, en estos momentos, se encuentra Franet Planet Felipe, de Puerto Varas pero residente en Berlín Alemania y José Colombo, el ”Pepe” proveniente de Uruguay, este ultimo se quedará un par de meses con nosotros. Nuestra idea es el intercambio cultural y retroalimentativo con diferentes artistas, donde podrán venir a exponer sus diversas especialidades en el ámbito del tatuaje y el arte corporal.”



De este modo, nos cuentan lo que desea la gente que llega a tatuarse

“Lo que queremos es que las personas que vengan con un diseño que vieron en internet o en algún lado, tengan la posibilidad de encontrar lo que realmente desean, guiándolos y diseñándoles algo original y exclusivo tomando su imagen como referencia. Queremos educar a la gente y que realmente valoren este trabajo, que requiere de bastante estudio y esfuerzo como cualquier otro, es así como llegamos a especializarnos cada uno en cada estilo del tatuaje, ya sea realismo, acuarela, puntillismo, negro y gris etc…. de esta forma invitamos a todos y todas a visitarnos al local o encontrarnos en las redes sociales donde diariamente estamos subiendo imagenes y promociones para que la gente se tatúe.” finalizan.

Ahora por que otoño/invierno es la mejor fecha para realizarse un tatuaje ? Generalmente la gente se acuerda de los tatuajes cuando la primavera termina y empiezan a sacarse la ropa y mostrar más piel. En Verano es el boom de los tatuajes por la misma razón, nos empezamos a poner poleras manga corta y short y nos acordamos de los tatuajes. Pero la lógica indica que el sol y el sudor pueden alterar el resultado del tatuaje, lo mismo el agua del mar o piscinas, por eso se sugiere que evites esos elementos durante las primeras semanas después hecho el tatuaje. En invierno no hay de qué preocuparse por que el cuerpo suda menos, no expones el tatuaje al sol veraniego y no es temporada de piscinas, eso ayuda a que la sanación del tatuaje sea correcta y los colores se conserven mucho mas, ya que el cuidado del tatuaje depende de un 50% de la persona tatuada.