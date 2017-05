María Luisa Rivera agregó que se viven situaciones similares en otros establecimientos educacionales no urbanos de Puerto Varas

Tras el cierre por parte de la seremi de salud ante la presencia de roedores en la escuela municipal de Río Pescado conversamos con la Directora DAEM, María Luisa Rivera, para que nos entregara su percepción y diagnóstico de lo que pasa en la educación rural de la comuna.

En ese sentido, Rivera señaló “esta es una situación bastante compleja porque llegó el Ministerio de Salud y nos cerró el establecimiento hasta que no resolvamos varias situaciones que son bastante estructurales, y esto se arrastra de años porque no se ha mantenido la infraestructura de la Educación Pública sobre todo en la educación rural. Estamos súper apenados porque se nos cerró el establecimiento mientas no subsanemos un montón de cosas que nos pidieron, yo mañana (hoy) voy a notificar de un sumario sanitario y tengo que llevar algunas respuestas que tiene que ver en cómo vamos a solucionar en lo inmediato y a largo plazo los arreglos que hay que hacer en ese establecimiento”.

En cuanto a la continuidad del establecimiento y donde se reubicará a los estudiantes, Rivera agregó “nosotros estamos en conversaciones con los padres y apoderados porque ellos toman la decisión finalmente, hay disponibilidad en el Rosita Novaro porque tenemos capacidad para matricularnos, pero la decisión es de lo padres. Nosotros estamos trabajando para dar una solución aquí y ahora pero que evidentemente esto se va a tener que ver en una proyección, porque lo que nos piden definitivamente es una reposición del edificio porque ya tiene muchos años y no se les hizo las mantenciones necesarias, y esto perjudicó el deterioro sistemático de la infraestructura”.

Consultada Rivera sobre si se hicieron visitas a las escuelas rurales para ver el estado en que éstas se encontraban, sostuvo “nosotros tenemos un diagnóstico de todas las escuelas rurales. Esto es una cuestión estructural que viene de años, no se va a resolver por ir y observar algunas cosas, aquí hay techumbres que no se han arreglado en años, los pisos que están podridos y las vigas lo mismo y eso no viene de hace 8 meses, esto viene de muchos años en que no se ha hecho una mantención de la infraestructura de la educación rural. Independiente que yo pueda tener el diagnóstico, no puedo tener la solución inmediata porque además no hay recursos. La subvención de mantenimiento de esa Escuela Rural son 139 mil pesos anuales y con eso no puedo cambiar el piso de esa Escuela. Esta comuna le debe al Ministerio de Educación por proyectos de infraestructura muchísimos recursos, y mientras no subsane esa deuda, nosotros no podemos postular a nada”

En cuanto al porqué se dejó funcionar ese establecimiento para el presente año en esas condiciones, la Directora DAEM agregó “nosotros no teníamos la presencia de roedores como hoy día aparecen, y al ir ordenando y arreglando movimos un mueble y eso hizo que se resintiera el piso y el piso se cayó, se partió y por ahí nosotros creemos que ingresó una gran cantidad de ratones y efectivamente hay muestras de fecas bastante grandes. El colegio estaba funcionando bastante bien, pero colapsó una cosa y comenzó en cadena a desatarse todas estas situaciones y aparecieron más dificultades, tratamos de arreglar una cosa y se echa a perder otra cosa”.

Sobre la situación que se vive en otras Escuelas Rurales de la comuna, Rivera sentenció “en la Escuela Hardy Minte había un proyecto de fondos regionales para arreglar el establecimiento porque también tiene su piso cedido, también hay problemas de agua potable, el pozo que se hizo aún no se puede utilizar, en términos generales hay situaciones en las escuelas rurales en general, la única escuela que vamos a tener con agua potable rural es la Escuela La Península. Las Camelias es otro establecimiento que nos tiene preocupados porque además ahí estamos en un terreno que se nos cedió y todavía no tenemos la regularización de los papeles y no podemos postular a ningún proyecto, aquí hay que normalizar y regularizar la tenencia de los espacios y obviamente las mejoras de la infraestructura de la educación rural”, finalizó.