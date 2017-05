Durante la visita que el Director Nacional del SEC realizó a Crell, acompañado por el Director Regional, tuvimos la oportunidad de consultar a la autoridad acerca del rol que cumple con respecto al alumbrado público de las ciudades.

Lamentablemente, resulta frecuente ver calles de Puerto Varas que están a oscuras debido a que el alumbrado público se encuentra apagado por razones que se desconocen. La noche del pasado martes todo el alumbrado público de calle Arturo Prat (desde Decher hasta Del Salvador) estaba apagado, además de calle Nuestra Señora del Carmen y calle Baquedano. Según vecinos del sector, la misma situación se produjo la noche del viernes y sábado pasado.

En entrevista con el Director Nacional del SEC, Luis Ávila, le consultamos si la autoridad- en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustible- tenía injerencia sobre el alumbrado público y nos señaló que la Ley no los faculta para controlar dicho servicio, agregando: “Particularmente el alumbrado público es una tarea que está entregada a los municipios y, por lo tanto, es el municipio el que debe responder de la continuidad, uso y de la calidad, y nosotros, como regulador, lo que evaluamos es si sus instalaciones son seguras o no son seguras, pero si tiene focos encendidos o no es una respuesta que debe entregar el municipio y lo puede hacer por si mismo o contratando servicios especializados. Pero no hay legislación que permita a la SEC sancionar porque hay una cuadra con luces apagadas”.

“El servicio de alumbrado público lo otorga el Municipio, no lo otorga la empresa eléctrica. Las compañías le venden energía a la municipalidad y la entregan en un punto, y todo el proceso de entrega de alumbrado público y de mantención de las luminarias corresponde al municipio” recalcó Ávila.

“Puerto Varas es una comuna- declaró el Director Regional de la SEC, Manuel Cartagena – que claramente está con atraso en relación al alumbrado público. Frutillar cambió sus luminarias, Ancud cambió todas sus luminarias porque postuló a tiempo a un concurso, el Ministerio está haciendo concurso de recambio de luminarias para que no salgan tan caras, pero Puerto Varas está con atraso en esa situación”, concluyó.