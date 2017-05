Carlos Delgado dirige la novel entidad que tiene asiento en la Capital Regional y que se despliega desde Lanco, en la región de Los Ríos hasta Palena en la región de Los Lagos

Tras los malos resultados obtenidos por algunos colegios municipalizados de Puerto Varas, conversamos sobre esta materia con el Director de la Macro Zona Sur de la Agencia de Calidad de Educación, Carlos Delgado, quien entregó sus impresiones sobre el proceso Simce y la ayuda que ofrece a esos establecimientos la Agencia que dirige.

-Dado los resultados del Simce a nivel nacional en II medio donde se revela una baja nacional en comprensión de lectura lo que se ve reflejado en los resultados del Liceo PAC de Puerto Varas ¿cuál va a ser la estrategia a seguir?

Esto es parte de un fenómeno nacional y por lo tanto los próximos meses, años, hay que establecer una estrategia contundente a nivel nacional y eso significa revisar el currículum, qué es lo que está pasando, hay fenómenos nuevos relacionados al aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo, la baja propensión de los hombres especialmente más que las mujeres a la lectura, y la fuerte caída de los hombres en matemáticas también, y esto no pasa solamente por voluntarismo, hay que estudiar bien el fenómeno sobre qué está ocurriendo. Nosotros creemos que el nuevo currículum en la enseñanza básica está dando señales positivas de eficacia, es precisamente en cuarto año básico donde sostenidamente los últimos años hemos venido aumentando las mejoras en el nivel de aprendizaje, pero también los cursos pequeños han estado más expuestos a otro tipo de evaluación de carácter formativa, la evaluación progresiva, el impulso a la lectura temprana que los estudiantes de segundo medio no estuvieron, y por lo tanto, creemos que esa política hay que esperar que maduren porque los resultados en educación no se logran de un año para otro ni en pocos años, sino que en el largo plazo. Como podemos ver la trayectoria los últimos 10 años tanto en compresión lectora como en matemáticas, los avances han sido significativos y eso da cuenta que hay que tener paciencia en esto pero también ocuparse de manera intensiva, profunda, en lo que está pasando en la forma de enseñar y aprender de los estudiantes, por ejemplo, también en la enseñanza media hemos descubierto ahora de manera más concreta un fenómeno que ya se venía vislumbrando los últimos años que tiene que ver con la presencia de los dispositivos tecnológicos en la cultura juvenil y en los estudiantes y en la sala de cases propiamente tal. Entonces más que un problema debemos asumirlo como un desafío y cómo lo asumimos, bueno eso va a ser materia de diseño político para los próximos años de cómo los profesores, escuelas y el currículum incorporan los dispositivos digitales para que los estudiantes puedan aprender más, ellos ya nacieron con eso, por lo tanto, hay que contar que eso es parte de ellos y por lo tanto, más que un obstáculo para la labor del profesor tiene que convertirse en un adicional, un apoyo, tanto para el profesor como para el estudiante.

-Imaginamos que influye en este proceso educativo las nuevas metodologías que se han tomado o que se han llevado a cabo en toda la educación pre escolar que hace que los niños lleguen con un mayor interés cuando les toca la etapa educativa pre básica, básica y media, ¿a ese proceso es el que se refiere?

Así es, precisamente, estos niños han entrado antes a la educación formal, al pre kínder al kínder, incluso muchos en salas cunas y, por lo tanto, la política de fortalecer la educación temprana, la educación inicial, parvularia, es fundamental para crear un ambiente más propicio para acercamiento al conocimiento y al desarrollo de habilidades que en general, especialmente, el desarrollo de habilidades tempranas que permitan al estudiante un acercamiento más autónomo al conocimiento, yo creo que eso que está ocurriendo con los estudiantes en cuarto año básico es el sentido de lo que hay que seguir haciendo. Hay que persistir y evaluar bien, hay que evaluar permanentemente lo que estamos haciendo tanto a nivel sistémico como a nivel de estructuras menores tanto a nivel comunal, de escuelas, incluso a nivel de sala de clase respecto de la metodología que están utilizando los profesores.

-En la escuela de Nueva Braunau hay un 100% de insuficiencia en matemáticas, ¿hay algún tipo de acompañamiento para estos casos?

Si, por supuesto. Yo creo que ese es un dato relevante para que la comunidad educativa tome conciencia de lo que significa el trabajo colaborativo al interior de la escuela, porque ésta no es solo una responsabilidad de la escuela, incluso no solo del profesor que hizo las clases, porque el resultado de las evaluaciones no son producto del aporte que realiza el profesor sino de una comunidad en un tiempo mayor al año escolar, entonces tampoco son los alumnos de tercero básico que les hizo clases tal profesor o profesora, y eso obviamente que amerita con urgencia que de parte del establecimiento educacional ingresen al proceso de reflexión, profesional, compartida con los demás actores y en la cual la agencia de calidad de la educación coloca dispositivos, instrumentos de apoyo para generar esta reflexión y también para enmendar el rumbo de su proyecto de mejoramiento escolar. Nosotros tenemos equipos profesionales multidisciplinarios que abordan desde una mirada amplia lo que ocurre al interior de los establecimientos y en la sala de clases y hacemos recomendaciones a los establecimientos para que modifiquen su trayectoria, para que modifiquen sus instrumentos de gestión, como son los proyectos de mejoramiento educativo o los proyectos más identitarios de los establecimientos como el propio proyecto educativo del colegio que a veces no responde a lo que verdaderamente se está haciendo o a lo que quieren los padres y estudiantes, entonces, un establecimiento que le va mal no solamente en los resultados académicos sino que también le va mal en los indicadores de desarrollo personal y social, es decir, autoestima, participación de los estudiantes y de la comunidad en decisiones, formación ciudadana por ejemplo, si le va mal en todo es una crisis profunda que hay en el establecimiento y eso obliga a todos los responsables, especialmente al equipo directivo del colegio, al sostenedor y toda la comunidad a sentarse a conversar qué es lo que hacemos y en eso nosotros los apoyamos, esa es nuestra tarea.

El factor externo más decisivo es el grupo socio económico al cual pertenecen las personas porque eso lleva asociado un capital cultural, sin embargo, la escuela puede cambiar la trayectoria de un estudiante porque sino no tendría sentido ir a la escuela, la calidad de la enseñanza y del profesor en primer lugar es el más relevante para cambiar el destino de los niños, después la gestión del director cuando hay un liderazgo académico claro, cuando hay un horizonte al cual la comunidad educativa puede transitar con claridad, eso obviamente ayuda mucho a que los estudiantes tengan mejores condiciones para aprender. Por otro lado también, cuando hay un sostenedor en el nivel local, que tenga como foco también el desarrollo académico de los establecimientos educacionales, eso es fundamental, lo hemos descubierto que es uno de los factores relevantes, el liderazgo intermedio lo hemos denominado y esto es un apoyo, tal vez no decisivo, pero si muy sólido para que puedan desarrollarse otros factores asociados como la gestión escolar y las condiciones de trabajo de los docentes, por ejemplo.

-Desde su punto de vista la manera en como se testea a estos estudiantes es amigable para estas generaciones?

La evaluación es parte de la cultura escolar, siempre se está evaluando y en general en muchas áreas del desarrollo social y productivo la evaluación es parte de la rutina muchas veces y eso es algo que también tiene que estarse revisando, sin embargo, la crítica al Simce, que viene ya hace un par de años, se ha estado incorporando a las revisiones que permanentemente se hacen a las políticas educativas y es por eso que, por ejemplo, se ha reducido considerablemente a cantidad de pruebas que antes se tenían, y además, por otro lado se han incorporado nuevos indicadores de desarrollo personal y social que son parte de la calidad de la educación, por lo tanto, el concepto de la calidad de la educación es más integral y amplio, por ejemplo, hoy día se mide la autoestima académica de los estudiantes, la motivación escolar, la participación y formación ciudadana, los hábitos de vida saludable, y todo eso influye en el mejor aprendizaje. Es deseable que los estudiantes tengan buenos hábitos de vida saludable, que tengan buena condición física por sí mismos, ese es un objetivo pero también es un medio para que puedan aprender mejor.

–Desde que puntos geográficos abarca la macro zona sur territorialmente y a partir de aquello ¿cómo evalúan los resultados obtenidos en Simce?

La macro zona sur son las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pero tiene su asiento en la ciudad de Puerto Montt y nos desplegamos por las 42 comunas que comprenden estas dos regiones desde Lanco a Palena, es un territorio amplio, muy diverso, pero a la vez es muy rico culturalmente, territorialmente, geográficamente.