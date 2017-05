Recurso de Apelación había sido interpuesto por la defensa de Jaime Anguita

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó este martes el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Jaime Anguita Medel, imputado por el delito de parricidio de su cónyuge María Viviana Haeger Masse, y confirmó la competencia del Juzgado de Garantía de Puerto Varas para seguir tramitando esta causa.

En fallo unánime (causa rol 174-2017), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Teresa Mora Torres, Jaime Vicente Meza Sáez y el abogado (i) Pedro Campos Latorre– confirmó la resolución recurrida, dictada el 4 de abril pasado por la magistrada del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, Paulina Tapia Lorca, quien rechazó la excepción de incompetencia aducida por la defensa del imputado Anguita Medel y la solicitud de traslado de la causa al Juzgado de Garantía de Puerto Montt, por haberse cometido el delito “en el domicilio de la víctima, ubicado en la comuna de Puerto Varas”.

Luego de escuchar los alegatos de las partes, el tribunal de alzada resolvió: “Atendido el mérito de los antecedentes, lo oído a los intervinientes en la audiencia de estilo, lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales en cuanto expresa que “será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio” para luego expresar que “el delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución”, teniendo presente los términos en que se redactaron los hechos en el pliego de cargo por el Ministerio Público, los que son reiterados en la acusación particular del querellante representada por el abogado señor Coronado.

En este sentido, teniendo a la vista lo dispuesto en el artículo 7 inciso tercero del Código Penal cuando indica que “hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento”, norma que permite entender desde cuándo se da principio a la ejecución del delito, el que no es otro que el hecho de haber concurrido el acusado José Heriberto Pérez Mancilla al domicilio de la familia Anguita Haeger el día 29 de junio de 2010, en horas de la mañana, domicilio ubicado en el territorio jurisdiccional del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, desde que es aquél el momento en que se da principio a la ejecución del delito, por medios directos, en específico -según los términos de las acusaciones citadas- cuando el imputado ataca por la espalda a doña Viviana Haeger Masse, reduciéndola”, señala la resolución.

“En efecto, -continúa el fallo- de seguir el criterio planteado por la defensa, en cuanto a que el principio de ejecución del hecho se verificó en una reunión sostenida entre los acusados Anguita y Mancilla, fuera de la Constructora Puerto Octay de esta ciudad, lo que no se expresa en la acusación del ente persecutor ni en la del querellante particular, se vulneraría el principio de congruencia consagrado en el artículo 259 en relación con el artículo 340, ambos del Código Procesal Penal, desde que este hecho en que la defensa sitúa el inicio de la ejecución del delito no está incorporado en la acusación”.

“Por todo lo anterior, se declara que se confirma la resolución apelada de fecha cuatro de abril del año en curso, dictada por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas”, concluye.