Autoridades y ex dirigentes del Colegio de Profesores se manifestaron ante el primer paro de apoderados

Ayer a primera hora los apoderados se tomaron el establecimiento por presencia de ratones

Finalmente, se concretó el primer paro de un establecimiento en la comuna de Puerto Varas ante los serios problemas sanitarios y de infraestructura que presenta la Escuela Municipal de Río Pescado. En este sentido, la drástica medida por parte de los apoderados se debe a las malas condiciones higiénicas principalmente por la presencia de roedores, situación similar a la que se vive en la Escuela Las Camelias de Ralún, según nos relató el edil Marcelo Salazar.

En este contexto, uno de los que manifestó su descontento ante la dramática situación que deben vivir los escolares fue el diputado Felipe De Mussy, quien junto a los concejales Marcelo Salazar, Renato Aichele y Patricio Cortés, ya había denunciado esta situación hace dos semanas.

“Lamentablemente en esta escuela la buena educación a la cual tiene derecho todo alumno, todo niño, no se está cumpliendo. Personalmente, ya oficié por este tema a través de la Cámara de Diputados a objeto que se fiscalice, investigue y solucione este problema, los niños no pueden esperar” indicó De Mussy quien agregó que “ningún padre o apoderado estará dispuesto a enviar a sus hijos a un colegio en estas malas condiciones. Exijo que quien corresponda se haga cargo de esta grave situación”.

Por su parte, Carlos Contreras, ex dirigente del Colegio de Profesores – que dicho sea de paso no tiene directiva en Puerto Varas – señaló “la verdad es que esta situación son causas de los mismos problemas que se están dando a nivel nacional, estas situaciones se van a seguir produciendo debido a que no existe mucha claridad en la administración de los fondos a raíz que muchas cosas han quedado arraigadas de años anteriores, se está viendo en Santiago por la situación de las platas que no existen, en Constitución, San Fernando, en varias comunas se está sucediendo esta situación. Ahora, supuestamente la escuela fue cerrada por sanidad y esta situación nosotros ya la planteamos el año pasado en donde los alumnos tenían que llevar agua a las escuelas para que puedan beber y puedan lavarse las manos, y esto es inconcebible. En estos tiempos en que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, que una escuela que está a 20 minutos de Puerto Varas no tenga agua, es inconcebible”.

Por su parte, el concejal y miembro de la comisión de educación, Renato Aichele, sostuvo “para mi este tema es bastante doloroso, nosotros hace un par de semanas atrás fiscalizamos, estuvimos en terreno y vimos la realidad principalmente de la escuela de Río Pescado que está en una situación catastrófica. Lamento mucho que lleguemos a esto, es decir, que llegue la Seremía de Salud, que llegue la prensa a reportear y tener que clausurar un colegio. Yo espero que la Municipalidad de Puerto Varas y el DAEM sean proactivos y hagan la pega como corresponde y, de una vez por todas, solucionemos los problemas que no solo tiene la escuela de Río Pescado sino que tienen un montón de escuelas. Esto es una vergüenza, y como concejal me siento avergonzado de lo que está pasando en Puerto Varas que en cinco meses no hemos sido capaces de solucionar esto y que la Directora del DAEM, que está desde septiembre del año pasado, no sea capaz de solucionar estos problemas”.

A su vez, consultado sobre la campaña que se hizo a nivel comunal haciendo el llamado a que los estudiantes sean parte de la educación municipalizada, Aichele sentenció “nosotros pagamos un poco el noviciado como concejales nuevos porque tuvimos un par de reuniones con la Directora DAEM quien nos dijo que se estaban solucionando los problemas, hubo una campaña para atraer alumnos nuevos y mantener la matrícula, pero la verdad es que nos damos cuenta que nos vendieron humo y en el fondo al parecer en el DAEM están más preocupados de los sumarios de las contrataciones, que las escuelas funcionen bien. Los apoderados están descontentos, los profesores están descontentos, los directores, y no podemos estar tranquilos cuando nos damos cuenta que estamos en una situación crítica y espero no lleguemos a lo que pasó el año pasado”.

Tras el cierre del establecimiento y ante la incertidumbre de no saber donde enviarán a sus hijos a estudiar, la Presidenta del Centro de Padres del establecimiento, Carolina Hernández, manifestó “no nos han dicho nada todavía, salió un aviso que los chicos iban a ser trasladados al Rosita Novaro pero a nosotros no nos han informado nada. En la mañana (de ayer) llegó la Jefa del DAEM pero no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos mal, nosotros no queremos dejar la educación rural porque nosotros vivimos y trabajamos acá y no queremos enviar a nuestros hijos a Puerto Varas, porque para nuestros hijos es un cambio radical en sus vidas”.

Finalmente, el Diputado y presidente de esa corporación Fidel Espinoza, hizo una crítica al rol que deben cumplir los entes gubernamentales en cuanto a la fiscalización. En esa tónica el parlamentario señaló “lo primero que debo decir es que solidarizo absolutamente con los padres y apoderados que están reclamando por la dignidad de la educación de sus hijos, y es fundamental que todos los organismos del estado, todos, se activen proactivamente para buscar una solución que va más allá de este establecimiento. Aquí necesitamos una Superintendencia que esté más activa supervisando como se están generando las clases en los establecimientos rurales de la provincia y de la región. Necesitamos una Seremía de Educación, en donde yo tengo una excelente relación con el Seremi, pero necesitamos que contribuya a apoyar con proyectos porque no se puede hacer todo. Todos sabemos que hay un déficit en el DAEM gigante, entonces ese déficit impide poder con recursos de la subvención palear estas problemáticas, entonces desde ese punto de vista el Ministerio de Educación se comprometió en su momento que iba a hacer un análisis de los establecimientos que tenían más complejidades, para poder aportar pequeños proyectos que vayan en beneficio de superar esas deficiencia. Podemos tener problemas en un colegio porque la sala está vieja, porque tenemos un problema en la cocina, pero lo que no se puede tolerar es que tengamos roedores que ponen en riesgo la salubridad de la población y que tengamos establecimientos en las condiciones que estos están. Yo desde mi rol voy a bregar y voy a conversar con la Ministra de Educación para que se cumpla el compromiso que ellos adquirieron el año pasado, cuando estábamos en pleno conflicto estudiantil, de que nos van a apoyar con varios establecimientos educacionales que tienen dificultades”.

Respecto a que los problemas no son solo en los sectores rurales sino también en el cono urbano de la comuna como el Colegio Mirador del Lago (nota del 6 de mayo), Espinoza expresó “estamos dando una tremenda lucha en el parlamento para dignificar la educación pública, y cuando ocurren estas cosas nos desanimamos sin lugar a dudas, no es lo que queremos, no es lo que estamos construyendo como país en la educación pública, por lo tanto, hago un llamado a las autoridades de educación locales a que miremos para adelante, no podemos seguir culpando a la administración pasada de todo, si la administración pasada nos dejó problemas, llegó la hora de solucionarlos y hago un llamado a eso”, finalizó.