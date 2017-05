La denuncia fue realizada por la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Claudia Chiguay y los concejales Patricio Cortés y Marcelo Salazar

A la fecha el centro general de padres y apoderados ha invertido alrededor de 800 mil pesos para mejoras en el recinto educativo

Hasta la redacción de nuestro medio llegaron, la mañana de ayer, la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Mirador del Lago, Claudia Chiguay y los concejales Patricio Cortés y Marcel Salazar, para dar cuenta de las deficiencias estructurales que presenta el colegio Mirador del Lago en donde varias salas del establecimiento están con baldes para las goteras, entre otras deficiencias, y que en lo que va de la semana es el cuarto colegio que presenta deficiencias según lo denunciado por las autoridades locales (nota del 4 de mayo).

Al respecto, Claudia Chiguay señaló “nosotros hemos tenido graves problemas en cuanto a la infraestructura del establecimiento, desde que fueron las tomas el año pasado, nosotros dimos una nómina de cosas que eran para realizar arreglos en nuestro establecimiento como las cosas básicas relacionadas a luz, agua y calefacción, hablamos con la gente encargada del DAEM en la administración anterior, estas reuniones fueron después de las movilizaciones. Cuando asumió como directora DAEM la Sra. María Luisa Rivera, nosotros, como directiva del centro general de padres, acudimos a su oficina y ella obviamente nos pidió un plazo para solucionar los problemas. Lo que exigíamos a corto tiempo eran los baños del colegio ya que estuvo mucho tiempo siendo utilizado por la gente del municipio después de las 18 horas para hacer deportes, pero esos baños quedaron malos y los chicos ni siquiera pueden sacar agua del baño, llevan botellas con agua para tomar en las horas de educación física”.

En cuanto a las deficiencias que presentan las salas de clases, Chiguay explica “ahora que se puso a llover tenemos salas que están con baldes, las salas del 1ero B y el 3ero A, esos dos cursos tienen baldes dentro de las salas y que es una situación complicada para nosotros. En la sala de enlace se han quemado los materiales por las goteras que caen directamente ahí. Otro tema es el pasillo de la conexión entre el gimnasio y el colegio, hay goteras por ambos lados y eso es serio. Nosotros quisimos postular a proyectos y de cierta forma nadie nos ha ayudado, porque queremos mejorar el establecimiento bajo proyectos. Ahora estamos listos con toda la documentación para postular y queremos ver quien nos puede ayudar. Nosotros como Centro de Padres hoy en día estamos invirtiendo dinero para mejoramiento, por ejemplo, en la pre básica tapamos las paredes con recursos del centro de padres. Ya hemos invertido alrededor de 800 mil pesos para que nuestros hijos no se mojen. Hay papás que han ido ayudar ellos para arreglar enchufes porque no hay un eléctrico, hace como un mes a una niña le dio la corriente en el gimnasio, fue un funcionario del DAEM y puso un pedazo de metal para taparlo, por lo cual, buscamos un eléctrico, apoderado, que solo nos cobró los materiales y él hizo la instalación, entonces estamos muy complicados. Queremos saber cuál va a ser la solución a estas problemáticas. He ido muchas veces al DAEM pero nunca nos puede atender la directora y ya no sabemos que pensar. Ahora pedimos ayuda a los concejales para que vean nuestra realidad”.

Por su parte el Concejal Patricio Cortés, quien además es apoderado de ese establecimiento educativo municipal, al ser consultado por la deficiencias que presentan los colegios y como evalúa la gestión del DAEM que fue tan criticado en la administración anterior pero que al día de hoy se siguen presentando distintas deficiencias, explicó “primero yo soy apoderado y conversando con la presidenta del Centro de Padres me expusieron lo que estaba pasando, he estado en reuniones en donde ha estado goteando la sala, entonces esto se lo hice saber a la jefa del DAEM. Posteriormente hicimos una fiscalización a varios colegios porque se nos entregó una carpeta que estaban ok los establecimientos, lo cual comprobamos que no es así. Por lo anterior, fuimos al colegio y está en pésimas condiciones, sobretodo la sala de computación que se está goteando mucho y no debería seguir siendo utilizada porque es un peligro, los jóvenes están con baldes, a lo que se suman otras dos salas. Los niños se aprietan más para colocar los baldes, hay que tomar en consideración que los cursos son de 45 alumnos y el agua salta a los niños. El jueves aprobamos una modificación presupuestaria del DAEM en concejo municipal y la Jefa DAEM se comprometió a remediar los problemas en todos los colegios, esperamos que así sea ya que de una vez por todas hay que hacer una mínima gestión para remediar esto”.

En cuanto a cómo califica la gestión de la Directora DAEM, tomando en consideración que ya han transcurrido 5 meses desde que está en el cargo de Concejal, Cortés sentenció “yo creo que estamos en lo mismo, evaluando lo de la gestión pasada y la gestión pasada, yo creo que debemos tener un cambio de actitud y comenzar ya, mirar hacia adelante y decir vamos a cumplir, vamos a ejecutar esto. Nosotros como concejales estamos aprobando modificaciones presupuestarias, por lo tanto, vamos a cumplir y partir por algo, es la única forma de solucionar los problemas de varios colegios, no es uno. Preocupémonos de los niños. Estamos en la misma situación que el año anterior. Los apoderados después comienzan a sacar a sus hijos del colegio, yo lo veo complicado porque los apoderados han tenido mucha paciencia, han sabido esperar, confían en sus concejales, aunque la autoridad se enoje, pero nos exigen día a día, que pasa con un colegio y otro colegio, pero cuando la exigencia es mayor tenemos que mostrar estas cosas. Espero que esto no continúe igual y que tengamos un cambio en la educación”.

En la misma línea el Concejal Marcelo Salazar, al ser consultado sobre el llamado que se hizo a principios de este año a que la gente matricule a sus hijos en la educación pública pero que en definitiva continúan las problemática en algunos establecimientos, sostuvo que “primero que todo es lamentable, y segundo nosotros hemos estado trabajando, hemos hecho comisiones con la Jefa DAEM sobre lo que significa el tema educación, hemos trabajado en forma conjunta pero además la directora nos ha entregado fechas y propuestas de problemáticas que detectamos antes que partiera el año escolar y nos entregó una carta Gant con eso, es decir, la fecha en que iban a estar los combustibles, entre otras cosas, además del transporte escolar. Se cumplió las fechas que ella misma nos dio y que nos entregó con documentos, hicimos una segunda revisión y ahí nos hemos encontrado con estas problemáticas que dio a conocer este medio y faltan más, por ejemplo, el problema que sufre la escuela Las Camelias que llega a dar miedo porque yo creo que hasta los ratones están haciendo educación física con los niños, el problema es grave y grande. Después de eso nos estamos avocando lo que es la revisión de otros colegios como Santa María, Nueva Braunau y hemos detectado nuevamente este tipo de falencias. Es lamentable porque hemos escuchado que se han invertido 12 o 13 millones de pesos en hacer reparaciones las cuales no se perciben, qué es lo que se ha hecho, es como que en papel están pero materialmente no se visibilizan. No queremos ser parte de lo que fue la problemática del año anterior, y queremos que esto se solucione cuando empieza la parte más cruda que es el invierno. Ya tenemos problemas con la lluvia y la temperatura y no quiero imaginar que pasará desde junio en adelante, entonces creo que hay que ponerse colorado una sola vez y no naranjo siete veces. El alcalde en el último concejo dio instrucciones perentorias a la Directora DAEM para solucionar este tipo de situaciones y de eso nos vamos a preocupar, que esa orden se materialice en hechos concretos”.

Respecto a la injerencia y fiscalización que debiera tener en estas materias la Superintendencia de Educación y la Seremía de Educación, el Concejal Salazar manifestó “la verdad es que no me extraña, porque si no fueron capaces de visibilizar lo que pasó el año pasado con todas las señales que se dieron y que todavía no se pronuncien sobre eso, malamente espero que se pronuncien con lo que está pasando al inicio de este año escolar, si lamentablemente las autoridades regionales no son capaces de poder visibilizar este problema y poner los puntos sobre las ies, somos nosotros los mandados a exponer estas situaciones para que se concreten acciones, yo del tema ministerio no espero nada”.

A su vez, sobre la gestión que ha realizado hasta el momento la Directora DAEM, María Luisa Rivera, el Concejal Salazar acotó “no me gusta evaluar cuando no hay gente presente al lado mío, pero lo que puedo decir es que yo personalmente no le tengo confianza, esa es la verdad de las cosas. Pero no nos olvidemos que el puesto que ella ocupa no es resorte de los concejales, es resorte netamente del Sr Alcalde y él tiene que evaluarla, él tiene que ver hasta cuando le va a dar la posibilidad. Él dijo que le iba a dar un año y siento que un año puede ser mucho tiempo por lo que ya ha pasado y porque lamentablemente la historia la prejuzga sobre situaciones de otrora en lo que significa su antiguo puesto en la Ilustre Municipalidad de Santiago, entonces hoy día lo único que puedo decir es que le he perdido la confianza”.

Finalmente, la Presidenta del centro de padres sentenció sobre algunas salas de pre básica que no cuentan con el reconocimiento de salas “nosotros en marzo hablamos con el director del colegio porque como centro de padres no queríamos que se permita la matrícula de los 50 niños más que iban a llegar a salas no reconocidas, pero se hizo la matrícula y esas salas aún no están reconocidas, son salas de pre básica. En una reunión con el Alcalde Bahamonde le expusimos el tema y él nos dijo que estaba en trámite, pero a la fecha no hay una solución”.