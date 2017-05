En segunda división Alemán de Puerto Varas sigue como líder invicto tras derrotar a Osorno Básquetbol

Hasta Osorno debió trasladarse el CDSC Puerto Varas en el marco de la quinta fecha de la Liga Saesa, oportunidad en que pese a sufrir para superar al local Español, sacó la tarea adelante y venció a los del Rahue por 81 a 91puntos.

En el añoso gimnasio Español, el equipo hispano, con el debut del experimentado Pablo Coro Oyarzo, mantuvo el control del marcador y del juego hasta el último cuarto, cuando Ronald Cruces tomó el liderazgo del cuadro lacustre, anotando en dicho período la mitad de los puntos de su planilla personal; y junto a Mario Pinto, Ricardo Armijo y Jorge Valencia, aprovechar cierto cansancio de los dirigidos por Yudi Abreu, para dar vuelta el partido.

Ronald Cruces fue la figura desequilibrante del partido, con 18 puntos, 3 rebotes y 11 asistencias. Jorge Valencia fue el goleador de los lacustres, con 23 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias. En Español de Osorno, George Holt fue el mas regular, con 26 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Jorge Guiresse lideró el goleo, con 27 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Y en su debut con la camiseta hispana, Pablo Coro jugó 25 minutos y aportó 6 puntos y 3 rebotes.

En series menores, Puerto Varas concretó una jornada de sonrisas, con victorias en sub 13 (35-62); sub 15 (46-69) y sub 17 (54-71).

Ascenso: Osorno Básquetbol fue una dura prueba para Alemán de Puerto Varas

En el campeonato de ascenso de Liga Saesa, el equipo del CD Escolar Alemán de Puerto Varas sigue como líder invicto de la serie adultos, aunque para mantener su record, sufrió para derrotar con lo justo a Osorno Básquetbol por 65-64.

Luego de un primer tiempo de fuerzas equiparadas, tras el descanso, el equipo local aprovechó la irregularidad de los jóvenes defensores osorninos en cancha, para correr y armar sus ofensivas con comodidad. Asi, de la mano de Darnell Johnson y Sebastián Raimann, los puertovarinos lograron una ventaja de 17 puntos, que parecía definitiva para adjudicarse el partido.

Sin embargo, en el cuarto final, Osorno echó mano a la experiencia de sus jugadores profesionales. Entre Rodrigo Muñoz, Mauro Schenoni, y Juan Fontena revirtieron la desventaja, e incluso pasaron arriba en la cuenta a menos de dos minutos del final. Pero la certeza de Raimann desde la línea de los libres, y una buena defensa local sobre el tiro de Juan Fontena desafiando el claxon final, permitió que los germanos ganaran el juego y mantengan su racha invicta 5-0 que los tiene al tope de la tabla en la serie adultos.

El capitán de los germanos, Sebastián Raimann, fue el jugador clave en el triunfo, firmando planilla con 17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. El goleador de los dirigidos por Miguel Colín fue Darnell Johnson, con 20 puntos. En Osorno Básquetbol, que en la jornada dominical se mide con Achao en partido pendiente de la serie adultos (19.00 hrs), Rodrigo Muñoz sumó 14 puntos, y Juan Fontena 20 tantos. En series menores, Osorno Básquetbol triunfó en sub 17 (52-66). En sub 13, Escolar Alemán ganó 60-39, repitiendo victoria en sub 15 por 88-35.

Escolta de los puertovarinos en Adultos es el CDS Achao, que superó con facilidad como visitante al CD Lautaro por 59-76, con gran actuación de Ángel Labrín, autor de 24 puntos.