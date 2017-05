En un partido emocionante y de final emotivo, el cuadro lacustre derrotó a la “Academia” por 76-81

En Segunda División Colegio Alemán de Puerto Varas se mantiene al tope, tras superar a Carahue por 72-46

Un emocionante Clásico de la provincia de Llanquihue animaron los equipos de Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt y Club Deportivo, Social y Cultural de Puerto Varas, en el gimnasio Municipal Mario Marchant de la capital de la región de Los Lagos. En un partido cerrado, y a pesar de la levantada ofensiva en el segundo tiempo del cuadro local, el triunfo favoreció a los lacustres por 76-81.

Puerto Varas tuvo un gran primer cuarto. De la mano de una defensa que negó permanentemente los tiros cómodos a las principales armas de ataque del cuadro local, los dirigidos por Mario Minervino encontraron vía rápida al gol perimetral, con Jorge Valencia ganando el duelo de la pintura a Humberto Carrizo, y la ayuda del último refuerzo de los puertovarinos: el alero Milenko Sepúlveda, quien se integró a los lacustres tras finalizar la participación de Osorno Básquetbol en la Liga Nacional 2016-2017.

Los visitantes afianzaron en el segundo parcial su dominio del juego, gracias a la efectividad de Valencia y Ronald Cruces, bien apoyados por Ricardo Armijo. Y a pesar de que Nicolás Ulloa lideró la levantada ofensiva de la “Academia”, los lacustres se fueron al descanso con 12 puntos de ventaja que hicieron suponer un trámite fácil para la visita en el complemento del juego.

Pero a partir del tercer cuarto, CEB levantó. Clave en ello fue Michael Ernst, quien clavó dos triples en jugadas consecutivas que se sumaron a las canastas de Carrizo y Carlos Aranda, para reducir la desventaja de Puerto Varas a la mínima expresión en los 4 minutos iniciales del segundo tiempo. A partir de allí, ambos equipos comenzaron un frenético intercambio de canastas, convirtiendo al Clásico de Llanquihue en un duelo nervioso, que podía resolverse sólo por detalles. De hecho, aunque Puerto Varas se fue por 7 puntos arriba en el cierre del período, bastó que otra vez Francisco Jara y Nicolás Ulloa apretaran el acelerador, para que el equipo puertomontino se metiera de nuevo en el juego, el que fue igualado en su marcador por Carlos Aranda con una clavada de colección, a 8 minutos y medio para el final del partido. Pero a la hora de cerrar el juego, apareció para Puerto Varas la cabeza fría de Ronald Cruces, quien supo conducir a su equipo a la victoria, en un partido que tuvo todos los ingredientes de un gran Clásico.

El más regular del partido en los puertovarinos fue Jorge Valencia, quien en su retorno al Municipal de Puerto Montt, pero con la camiseta de Puerto Varas, sumó 17 puntos, 14 rebotes (3 de ellos ofensivos), y 6 asistencias. Desde el banco, Milenko Sepúlveda firmó un buen debut con la camiseta lacustre, con 16 puntos, y 5 rebotes; y Ronald Cruces sumó 15 puntos, con varias canastas vitales para Puerto Varas en el cierre del partido.

En CEB Puerto Montt, Carlos Aranda fue el mejor, con 20 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Le siguió Francisco Jara con 18 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias; y Nicolás Ulloa con 13 puntos y 2 rebotes.

En series menores, CEB Puerto Montt se quedó con la victoria en sub 17 por 77-52. En sub 13, ganó Puerto Varas por 27-51, y en sub 15 los lacustres repitieron el triunfo por 42-86.

En Segunda División Colegio Alemán sigue invicto

El Colegio Alemán de Puerto Varas se mantiene como líder invicto en la serie adultos del campeonato de segunda división de Liga Saesa. El cuadro germano derrotó sin problemas al C.D. Carahue por 72-46, con Sebastián Raimann, con 22 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, como gran figura. En series menores, los germanos celebraron triunfos en todas las categorías: 90-22 en sub 13, 89-37 en sub 15, y 57-54 en sub 17.