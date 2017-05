Colegio Alemán se afianza como líder de la segunda división de la Liga Saesa

El CDSC Puerto Varas volvió a caer el pasado sábado en condición de local, ante el CD Las Ánimas de Valdivia por 68 a 79 puntos, en encuentro disputado en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.

Tras un primer tiempo equiparado, el cuadro del barrio valdiviano impuso su esquema defensivo en el tercer cuarto, cerrando el partido de buena forma gracias al aporte de José del Solar que sumó 14 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, para convertirse en la mejor figura “fantasma”.

El goleador de los valdivianos fue el chileno-español Alejandro Vergara, quien saltando desde el banco anotó 18 puntos. En tanto Julius Holt sumó 17 puntos, y Franco Morales aportó 16. En Puerto Varas, el más regular fue Ronald Cruces, quien anotó 20 puntos y sumó 7 rebotes y 4 asistencias. Jorge Valencia anotó 14 puntos y 9 rebotes, y Diego Osses 11 puntos.

En series menores, Puerto Varas sumó tres victorias: 86-22 en sub 13, 92-51 en sub 15, y 78-36 en sub 17.

Por su parte, en el campeonato de ascenso, el cuadro adulto del Colegio Alemán de Puerto Varas se mantiene como líder invicto del campeonato (3-0). En este sentido, los dirigidos por Miguel Colín superaron como visitantes a Municipal Gorbea por 71-89 (35-46), con Darnell Johnson como goleador, con 17 puntos. En series menores, la escuadra germana lacustre obtuvo solo victorias: 33-78 en sub 13, 37-86 en sub 15, y 36-53 en sub 17.

Cabe señalar que este fin de semana el CDSC Puerto Varas visitará a CEB Puerto Montt, en tanto que Colegio Alemán enfrentará a Carahue en condición de local.