La cámara de diputados aprobó la idea de legislar para quitar la exclusividad al SII de querellarse por delitos tributarios, dando la posibilidad al Ministerio Público de perseguir esos delitos sin una querella del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto a la votación esta tuvo aprobación por parte de 60 parlamentarios (as), 13 abstenciones y 31 votos en contra.

Respecto a esta temática, el Diputado y presidente de la Corporación, Fidel Espinoza señaló “hoy día estamos votando un proyecto de Ley que ha causado dentro de la opinión pública algún tipo de polémica y no es menor. Hemos sido testigos en el último tiempo de situaciones que llevan justamente a que sea este parlamento el lugar donde tenemos que venir a definir las situaciones de país no las situaciones de carácter personal … tampoco corresponde descalificar acá al Ministerio Público . El Ministerio Público es un órgano Constitucional que nosotros mismos creamos en función de una Ley de la República para que persiga los delitos que se cometen en el diario vivir, sean delitos del ámbito público o sean del ámbito privado, por eso creo que quienes han osado y tomado la palabra para descalificar al Ministerio Público se equivocan, no es la forma … a las instituciones hay que respetarlas y eso en esta sala no ha ocurrido”.

“la transparencia que exige nuestra ciudadanía es que el Ministerio Público pueda querellarse cuando encuentre evidencias, elementos que sean constitutivos de un delito y no dejarlo a la función exclusiva de un servicio de Impuestos Internos que además depende de un Gobierno de turno….·

“…. El SII en los casos que el país ha conocido ha demostrado que se ha querellado con unos y no se ha querellado con otros, ¿por qué?, ¿cuáles son la diferencias?, ¿hay un monto de diferencia para cometer delito?, para mi robar siete millones es lo mismo que robar 100 …por eso creo que es sano y es bueno que el país conozca como vamos a votar y que pensamos de una materia tan importante como esta …”.

Cabe señalar que la idea de legislar fue aprobada por los parlamentarios de la zona Patricio Vallespín (DC) y Fidel Espinoza (PS), en tanto que los UDI, Marisol Turres y Felipe De Mussy, votaron en contra.

El proyecto continuará ahora su trámite en la Comisión de Constitución, con la discusión del articulado y las indicaciones que se presenten, para luego volver a la Comisión de Hacienda, por el plazo de una semana.