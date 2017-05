Los estudiantes además acusan humedad y problemas en infraestructura

La movilización pacífica de los estudiantes que aseguran que no se tomarán el establecimiento continuarán hoy a primera hora

Un paro de brazos caídos realizaron ayer los estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas, quienes demandan calefacción y que se mejoren algunos aspectos de la infraestructura del emblemático establecimiento lacustre.

De hecho a través de un documento firmado por el Centro de Alumnos del Liceo PAC, estos explican que “… queremos dar a conocer problemas que existen al interior de nuestro establecimiento. Estos son: Calefacción. Desde el año pasado el establecimiento no cuenta con calefacción en las salas de clases, y por este motivo, no solo pasamos frío día a día sino que además vemos perjudicado nuestro aprendizaje. Humedad: Producto de la falta de calefacción, las salas de clases están húmedas constantemente y como consecuencia, hay hongos en muchas de ellas, lo que afecta a la salud de estudiantes y profesores. Infraestructura: hay problemas en los baños de los estudiantes, lo que provoca que diariamente funcione solo el 50% de la totalidad del servicio higiénico para un total de 579 estudiantes en la jornada diurna. Otro problema se presenta en las salas de clases, ya que algunas de ellas se encuentran en mal estado, por ejemplo: ventanas clausuradas, ventanas quebradas, puertas con chapas en mal funcionamiento y pisos deteriorados.

Por este motivo, los estudiantes hemos decidido hacer una protesta pacífica para dar a conocer nuestro malestar por la violación de los derechos que tenemos como estudiantes. En esta protesta pacífica decidimos paralizar la jornada estudiantil el día jueves desde las 14:50 a las 16:20 y mañana (hoy viernes) de 8:15 a 9:45 horas. A través de este comunicado invitamos a las autoridades a que se acerquen a nuestro establecimiento para que vean como nosotros estudiamos a diario con frío, y para que además podamos encontrar una rápida solución a todos estos problemas que hay en el establecimiento”.

Respecto al paro de brazos caídos que continuará el día de hoy a primera hora, la vice presidenta del centro de alumnos, Ivana Aguilera señaló “esto empezó a las 14:50 horas, consistía en que los alumnos al entrar a las salas den vuelta las sillas y las mesas contra la pared y que peguen carteles, estamos desde el año pasado sin calefacción y a la directora de nuestro establecimiento literalmente la están tramitando demasiado. De hecho nosotros asumimos el cargo el pasado martes y en la reunión que estábamos teniendo con ella la llamaron y le dijeron que ese mismo día se iba a solucionar, supuestamente, y la verdad es que no ha sido así y la tienen con que mañana y mañana. A partir de esto tomamos la opción, tras hablar con los profesores y la directora para que se pudiera hacer esto y nos escuchen porque estamos sin calefacción y los daños estructurales dentro de las salas y fuera son muy notorios. Por ejemplo, algunas puertas tienen que ser bloqueadas con escobas porque están malísimas, de hecho hubo un accidente porque una vez quedó atrapado un curso y un alumno tratando de abrirla se peló la mano. Hay algunas ventanas quebradas, los pisos están rotos, hay mucha humedad producto de lo cual hay hongos, entonces nosotros queremos que nos escuchen y tener soluciones. Estamos hartos que no pase nada”.

Sin embargo, y pese a los numerosos problemas los estudiantes no se tomarán el establecimiento debido a que no quieren perder clases, pensando sobre todo en quienes se encuentran cursando cuarto medio. Sobre este punto, Aguilera explica “queremos agotar todas las instancias porque no queremos tomarnos el Liceo, esa es una opción totalmente descartada, es lo que menos queremos hacer y no lo vamos a hacer, de eso estamos seguros. Estamos contra la toma porque nos perjudica y vamos a perder clases que no se van a recuperar en su totalidad”.

Finalmente, la dirigente estudiantil sentenció “queremos que nos escuchen, que nos ayuden, que solucionen lo que está roto y sobre todo queremos calefacción”.