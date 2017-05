Tras echarse a perder la motobomba los alumnos no pudieron acceder al vital elemento

En el contexto de deficiencias que se han presentado las últimas semanas respecto a establecimientos educacionales municipalizados de la Comuna de Puerto Varas, se sumó la Escuela Las Camelias de Ralún el Este que durante este jueves y viernes no tuvieron clases por falta de agua.

La situación se debió a que se echó a perder la moto bomba que hace que esa comunidad educativa acceda al vital elemento.

En ese sentido, Edith Jofré, presidenta del Centro de Padres del citado establecimiento educativo señaló “quisiera dar cuenta a la comunidad que en estos momentos nos encontramos en una situación grave porque el Colegio se encuentra sin agua potable, los niños debieron suspender sus clases el día de ayer y el día de hoy (jueves y viernes) y hasta esta hora las personas que venían a reparar el sistema aún no hemos tenido ninguna novedad. Creemos como papás que no es justo para nuestros niños que ellos tengan que sacrificarse porque las cosas no se están haciendo bien y, lamentablemente, esto les perjudica a ellos en sus estudios. Espero que esta situación se subsane durante esta jornada para que nuestros niños puedan volver al aula el próximo lunes, a pesar que existen otras falencias”.

Por su parte, uno de los ediles lacustres que ha fiscalizado el tema DAEM y las problemáticas de los establecimientos ha sido Patricio Cortés – quien junto a sus colegas – ya ha denunciado, por ejemplo, la situación del Mirador del Lago y situaciones en escuelas rurales. Respecto al tema en la Escuela Las Camelias, Cortés indicó “esta es una situación muy preocupante porque son los apoderados quienes acuden a nosotros en nuestra calidad de concejales para que les podamos ayudar, porque en muchas ocasiones ellos han estado llamando a la Municipalidad o al DAEM y queda todo allí estancado, no tienen respuesta inmediata y por eso comienzan a acudir a nosotros para ver que es lo que nosotros podemos realizar. Además de la bomba del agua queremos que se vean las condiciones del estanque del agua, la clorificación de la misma”.

Otra situación denunciada por el edil en su momento, dice relación con la presencia de roedores al interior del establecimiento sobre lo cual Cortés explicó “nosotros tenemos que agradecer que fueron a desratizar ese lugar, pero al morir los ratones, porque había cierta plaga, comenzaron a aparecer las moscas y por eso el profesor está preocupado, pero parte de los apoderados se dedicó a limpiar el lugar. En esto momentos no hay fecas de ratón, pero cada dos meses se debe desratizar la Escuela Las Camelias”.

En relación al paro de brazos caídos de los alumnos del Liceo PAC, Cortés agregó “yo entiendo a los jóvenes tanto por los baños clausurados, los vidrios rotos, pero la mayor preocupación era lo del petróleo porque cómo se les ocurre echar petróleo sin revisar el estanque que tenía agua. Una de las mayores preocupaciones era que si echaban a andar la caldera podía filtrarse y ahí mataban completamente una caldera. Me avisaron que fue al Liceo PAC una empresa de Osorno a hacer el trabajo de limpieza y aprovecho la instancia para agradecer al encargado del Taller Municipal, Jaime Klenner, porque él se preocupó de sacar el agua con una motobomba y, posteriormente, la otra empresa hizo su trabajo y se echó a andar la caldera, ahora hay que esperar que funcione”.

En cuanto a que situaciones que provocaron dos movilizaciones el año pasado como la falta de agua potable, roedores, daños de infraestructura, calefacción, se sigan suscitando durante el presente año, Cortés sentenció “esto es totalmente negligencia del DAEM, debe haber una mayor fiscalización de parte de ellos, deben estar en terreno y verificar lo que se necesita. Nosotros llevamos ya seis meses en el cargo y estas situaciones deberían estar solucionadas. Yo creo que en vez de avanzar retrocedimos un poco, porque para nosotros nuestra mayor preocupación es cuando con el concejal Salazar vimos a un profesor llorando porque nos dijo no nos abandonen, ayúdennos, y eso nos tocó y dijimos que íbamos a actuar por todos los colegios rurales”.

Finalmente, sobre las situaciones denunciadas por las deficiencias del Colegio Mirador del Lago, en donde Cortés fue uno de los que realizó las denuncia a este medio tanto en su calidad de edil como de apoderado, el Concejal clarificó que “han llevado algún mobiliario al colegio pero lo que hay que reparar con urgencia es el techo del establecimiento, las tejas se están cayendo, sigue filtrándose el agua y no ha habido solución respecto a esa materia. El Colegio Mirador del Lago tiene una matrícula de más de 800 alumnos y se deben revisar los proyectos, porque cuando llueve los estudiantes deben estar en los pasillos como verdaderos animalitos de ganado, lo mismo sucede en el colegio de Rollizo que tiene un tremendo proyecto, pero vamos a ver sinceramente como lo va a desarrollar el DAEM. Nosotros vamos a estar detrás del DAEM, revisando, y lo vamos a hacer para que de una vez por todas tengamos una educación digna”.